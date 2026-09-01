Aracından Süleymancılar çıkmıştı: Eski Bakan Şahin hakkında yurtdışına çıkış yasağı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 01.09.2026 , 20:28 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 , 22:04
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
TCK'nın 220/7. maddesi kapsamında “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve 283/1. maddesi kapsamında “suçluyu kayırma” suçlarından, “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep edildiği öğrenildi.
Şahin'e yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
Ne olmuştu?
Cemaatin lideri Alihan Kuriş tutuklanmış, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Firari Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'ten yurtdışına kaçmak üzere hareket ederken yakalanmış, Kuriş'i Marmaris'e taşıyan aracın İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine İdris Naim Şahin savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı.
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