İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı, Şamil Tayyar'dan 'şantaj kaset' çıkışı geldi

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu belirlenen aracın, Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in tutuklu kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti. Bunun üzerine Şahin, Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı.

Söz konusu gelişmenin ardından AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nihayet beklenen oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvuruyor" ifadelerini kullandı.

Şahin'e tahsisli çakarlı üç aracın amacı dışında kullanıldığını belirten Tayyar, "Özellikle birisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılma girişiminde kullanılmıştı. Savcılığın bu kararını geç ama doğru buluyorum" dedi.

'Dilerim Şahin kendini AK Parti’den koparan 'kaset' iddialarına da açıklık getirir'

Tayyar'ın, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına adı karışan üç bakanın istifasının hemen ardından AKP'den istifa eden dönemin Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin'e dair "Dilerim, vesile olur, Şahin kendini AK Parti’den koparan 'kaset' iddialarına da açıklık getirir" ifadesi de dikkat çekti.

Tayyar, "Eğer bir şantaja maruz kalmışsa yıllar sonra olsa da yüzleşmesi faydalı olur" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Ordu'da yaptığı bir mitingde isim vermeden Şahin'i hedef aldığı, "Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş" açıklamasına atıfta bulunan Tayyar, paylaşımını şöyle noktaladı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019’da 'paçasını terör örgütlerine kaptırmış' dediği Şahin, böylece kendini de özgürleştirebilir. Bakalım, bu sorgudan sürpriz çıkacak mı?"

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.