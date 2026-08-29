Süleymancılar operasyonu: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı

Süleymancılar cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında Şahin'e tahsisli olduğu belirlenen aracın, Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş'in tutuklu kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Konuyla ilgili İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

İki araç daha incelemeye alınmıştı

Şahin adına tahsis edilen iki araç daha incelemeye alınmıştı. Soruşturma dosyasına göre araçların tahsis amacı dışında kullanıldığı belirlenirken, araçlardan birini kullandığı belirtilen Ömür Yücel gözaltına alınmıştı.

İlk araçta Kuriş yakalanmıştı

Şahin adına tahsis edilen araçlar, ilk olarak Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın yakalanmasıyla gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında aranan iki isim, 21 Ağustos’ta Muğla’da durdurulan araçta yakalanmıştı. İncelemede aracın San Sistem Lojistik Bilişim İletişim ve Güvenlik Sistemleri Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu ancak 17 Aralık 2025-17 Aralık 2030 tarihleri arasında İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği belirlenmişti.

Gelişmenin ardından BBC Türkçe’ye konuşan Şahin, aracı İstanbul’a gittiğinde kullanmak üzere kiraladığını, kendisinin kullanmadığı dönemlerde aracın otoparkta tutulması konusunda şirketle anlaştığını söylemişti.

Kuriş ve Yılmaz’ı tanımadığını belirten Şahin, aracın kendi bilgisi dışında kullanıldığını savunmuş ve kiralama şirketinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Araçların hareketleri inceleniyor

Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli araçların geçmiş kullanım ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelendiği belirtildi.

Dosyadaki bilgilere göre 34 S 7815 plakalı aracın ağustos ayı içerisinde İstanbul, Muğla, Ankara ve Bursa arasında çok sayıda seyahat gerçekleştirdiği tespit edildi.

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