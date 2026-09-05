Süleymancılar soruşturması: Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru ifadesinde suçlamaları reddetti

Süleymancılar cemaatinin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinin detayları öğrenildi.

Demirkol ifadesinde "Alihan Kuriş’i hastanede hasta olarak bir iki kere bakmış olmam nedeni ile tanırım. Tanık ifademde olay günü Kısıklı’da olduğumu beyan etmiş isem de 06 Eylül 2016 tarihi salı gününe denk gelmiş, salı günü Ümraniye’deki hastanede nöbet tuttuğum için o gün hastanedeyimdir" dedi.

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‘Kuriş’i hasta olarak bana gelmiş olması nedeniyle tanırım’

Hilmi Tuna Kuriş’i hasta olarak kendisine gelmesi nedeniyle tanıdığını ifade eden Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

"Yalan kelimesi beni üzüyor. Bu kadar yıldır halkıma hizmetlerim oldu. Vatanıma, milletime karşı hep hizmet etme amacıyla çalıştım. Ben 1 ay önce yatan hastamı hatırlamıyorum. Binlerce ölüm gördüm. Yüz binlerce hasta baktım. Doktor olarak biz bilgisayarımızdaki kayıtları tam olarak hatırlamayabiliriz. Hasta gelince kaydını açar bakarız. 10 sene önceki olayları hatırlamam, üzerimdeki bu stres ortamında yeterince doğruya ulaşabilmem çok imkân dahilinde değil. Savcı ifadem 3-4 saat sürdü. Psikolojik durum dışında bedenen rahat değildim ve sağlıklı düşünemem. 10 sene önceki hastayı bilgisayar yardımı olmadan net cevaplamam zor. Hilmi Tuna Kuriş’i hasta olarak bana gelmiş olması nedeni ile tanırım. 07 Eylül 2016 tarihinde çiftlikte beni karşılayan kişinin Murat ve yabancı uyruklu şahıs olduğunu söylemiştim. Hilmi Tuna ile konuşma içeriğimizi hatırlamıyorum. Olayı belki o bana söylemiştir, onun için aramış olabilir. Ahmet Yum ile telefon görüşmemi neden yaptığımı hatırlamıyorum. Beni o gece çok sayıda insan aradı. Bir kısmına cevap verebildim, bir kısmına veremedim. O gece polisler beni aradı diye biliyorum. Birkaç kez polisler ile konuştum."

‘Neden telefon görüşmesi yaptığımı hatırlamıyorum’

Demirkol devamla şunları söyledi: "Yalan beyanı kesinlikle kabul etmiyorum. Maktulün ağzında bir sızıntı vardı. Bu kan mıydı yoksa mideden gelen sıvı mıydı, bunu ben adli tıpçı olmadığım için ayırt edemem. Bunu sonradan gelen hekim doğrusu neyse ve otopsi yapılan yerdeki hekim ne dediyse onun dediği doğrudur. Hisar Hastanesi ile neden telefon görüşmesi yaptığımı hatırlamıyorum. Ben gittiğimde maktul ölüydü. Ölüm yeni değildi. Vücut şişmeye başlamıştı. Sertlik, katılık, ölüm morlukları gibi benim tam adını koymamın doğru olmadığı şeyler vardı. Alihan Kuriş’i hastanede hasta olarak bir iki kere bakmış olmam nedeni ile tanırım. Tanık ifademde olay günü Kısıklı’da olduğumu beyan etmiş isem de 06 Eylül 2016 tarihi salı gününe denk gelmiş ise salı günü Ümraniye’deki hastanede nöbet tuttuğum için o gün hastanedeyimdir. Suçlamaları kabul etmiyorum."

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