Süleyman Soylu öğrencileri hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir" demiş parklarda yatarak protesto eden öğrencileri "sözde öğrenci" diyerek hedef almıştı.

Didim Polis Moral Eğitim Merkezi’nde Toplumsal Olayları Müzakere Kursu açılış programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da öğrencilerle ilgili açıklama yaptı.

'Yurt bulamayan öğrenciler bahanesiyle...'

Soylu, "Geçen yılki Boğaziçi Üniversitesi olaylarını hatırlayın. Merkez Kampüs'te 108 gözaltı yapmıştık. Bunların 101'inin Boğaziçi Üniversitesi ile hiçbir resmi, hukuki, öğrencilik veya mezuniyet bağı yoktu. Bugüne dönelim. 'Yurt bulamayan öğrenciler' bahanesiyle bir dizi eylem yapıldı. Ülke genelinde 24 ilde toplam 114 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi" dedi.

İçişleri Bakanı, "Bunların sadece 310'unun öğrenci olduğu tespit edildi ve bu 310 öğrencinin tamamına yakınının hiçbir yurt başvurusu olmadığı, daha ziyade sol marjinal gruplara müzahir olduğu belirlendi" ifadesini kullandı.

Öğrenciler açıkta kaldı

Üniversite öğrencilerini hedef alan Erdoğan, '1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız' iddiasında bulunmuştu. Ancak Gençlik Spor Bakanlığı'nın rakamları Erdoğan'ı yalanlamıştı.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın 2020 Faaliyet raporunun 187. sayfasında Kuzey Kıbrıs dahil 698.289 yurt kapasitesi olduğu yazılı. Yani Erdoğan'ın söylediği ile arasında 300 binden fazla kapasite farkı var.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da, KYK yurtlarına 624 bin 136 öğrencinin başvurduğunu, bunlardan yalnızca 362 bininin yurtlara yerleştirildiğini söylemişti.

Dersim'de de Tunceli Merkez KYK Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler dün akşam apar topar yurttan çıkarılmıştı.

Öğrenciler pek çok ilde "Barınamıyoruz" diyerek eylem yapıyor.