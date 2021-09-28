Erdoğan 'yalancı' demişti: Dersim'de öğrenciler yurttan atıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir" demiş, parklarda yatarak durumu protesto eden öğrencileri "sözde öğrenci" diyerek hedef almıştı.

Dersim'deki Munzur Üniversitesi'nde okuyan ve Tunceli Merkez KYK Kız Yurdu'nda kalan bir grup öğrenci dün akşam 22.00 sularında yurttan çıkarıldı.

800 kapasiteli kız yurdunda çok sayıda öğrenci her gün "Yer yok", "Asil öğrenciler geldi" denilerek yurttan çıkarılıyor. Dün çıkarılan bazı öğrencilere üniversite hocaları sahip çıktı.

'Barınma hakkımız söke söke alırız'

Öğrenciler arkadaşlarının yurttan çıkarılmasının ardından "Barınma hakkımız söke söke alırız", "Boyun eğme haklarına sahip çık" diyerek eylem yaptı. Öğrenciler bazı yataklarda 2 kişi yatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Erkek yurdu ile diğer kız öğrenci yurtlarında kalanlar ve evde yaşayan üniversite öğrencileri de Tunceli Merkez KYK Kız Yurdu'na giderek destek oldu.

Vali Mehmet Ali Özkan da öğrencilerin eyleminin ardından yurda gitti. Öğrenciler, valiye tepki göstererek "Emlakçı değildiniz siz? Biz sizin değil emekçilerin çocuklarıyız. Sizin çocuklarınız sıcacık yatağında yatıyor" dedi.

Öğrenciler yurt önünde eylem yaptı

Öğrenciler 'Boyun eğme haklarına sahip çık' dedi

Öğrenciler Vali'ye tepki gösterdi

Yüzlerce öğrenci mağdur

Bölgedeki yurt krizi yeni değil. Kredi Yurtlar kurumuna başvuran öğrencilerin bir kısmı yerleşirken büyük oranda öğrenciler yurtlara yerleştirilmemişti. Mağdur edilen öğrencilere misafir olarak kaldıkları yurt yönetimleri “pılınızı pırtınızı toplayın çıkın” demişti.

Tunceli Merkez KYK Kız Yurdu'nda hergün yeni öğrencilerin yurttan çıkarılmaya devam ettiği öğrenildi.