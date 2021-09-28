TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, 'Eğitim hakkımızı yedirmeyeceğiz' manşetiyle çıktı.

Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:

Düzen yıllar boyunca gençlere hep aynı yalanları söyledi: Çok çalışırsanız, bir şekilde rakiplerinizi elerseniz, kalburüstü bir okulda okursanız önünüze dünyanın zenginlikleri serilebilir.

Bugün ise sistem öyle bir hâl aldı ki artık bu yalanı bile söyleyemiyor. Gençler ailelerinden çok daha kötü şartlarda yaşayacaklarına, emekli dahi olamayacaklarına eminler.

Salgını yönetemeyen iktidar nedeniyle bir yılı aşkın süredir bu ülkenin gençleri eğitim hakkından yoksun kaldı. Online eğitim eşitsizlik ve adaletsizliği her boyutuyla ortaya çıkardı. İktidar salgını eğitim hakkına saldırmak için bir perde olarak kullandı. Bununla birlikte yıllardır tartışılan yurtlar ve öğrencilerin barınma sorunu ise salgından sonra yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıyla çok daha görünür hâle geldi.

Binlerce öğrenci, okumak için geldikleri illerde evsiz veya yurtsuz kaldı. Şanslı azınlık ise berbat koşullarda yaşamak için çok fazla para ödemek zorunda.

Bu tablonun anlamı şu; devletin herkes için ücretsiz olarak sağlaması gereken eğitim ve barınma hakkının ortadan kalkması.

'Eğitim hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz'

Devletin herkes için ücretsiz sağlaması gereken eğitim ve barınma hakkını saldırıyı kabul etmiyoruz diyen gençler; AKP’nin elini sürmeyi denediği her alanda karşılarında olacağız diyerek yanıt veriyorlar.

Boyun Eğme için konuşan üniversite öğrencisi Semih:

“AKP’nin eğitim hakkına saldırıları bitmek bilmiyor. Kendi nefeslerinin yetmediği anda da trollerini yardıma çağırıyorlar. Dün “AK troller” iş başındaydı. Salgını bahane göstererek tekrar online eğitim gündemini açmaya çalıştılar. AKP’den ve sürekli gençlere saldırmasından bıktık artık. Online eğitim falan istemiyoruz. Salgın önlemi almak istiyorlarsa patronları düşünmekten vazgeçsinler önce. Gençlere düşen görev ise belli; insanca yaşayacağımız bir düzen için mücadele edeceğiz. Yalnız şunu bilsinler, gençliğe eğitimi ve barınmayı hak görmeyen düzen, çok daha fazlasını kaybedecek!

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