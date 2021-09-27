Erdoğan barınma hakkı için eylem yapan gençliği hedef aldı: Bunlar güya sözde öğrenciler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisiyle ilgili haberlerle "halkın ve iş dünyasının moralini bozmaya çalışanlar" olduğunu savundu. Erdoğan "Türkiye'nin ekonomideki gerçek potansiyelini, gücünü, fotoğrafını yansıtmayan haberlere kimsenin itibar etmediğini zaten biliyoruz" dedi.

Erdoğan konuşmasının önemli bir bölümünü ise üniversite yurtlarına ayırdı. Yurt ücretleri ve ev kiralarındaki fahiş artış yüzünden sokakta kalan öğrencilerin protestolarını hedef alan Erdoğan "Bunlar güya sözde öğrenci" ifadesini kullandı. Parklarda yatarak barınma sorununu protesto edenler için Erdoğan "Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur" dedi. Erdoğan "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir" diye konuştu.

3 haftalık aranın ardından Erdoğan'ın bakanlarıyla yaptığı toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirlerin alınabileceği iddia edilmişti. Erdoğan yeni tedbir açıklamadı, maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat edilmesi ve aşı olma çağrısı yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Küresel yönetim sistemindeki değişiklik talebimizi 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek bir adım öteye taşıdık.

- Geçmişteki sömürgecilik ve soykırım hesabını veremeyenler, iki dünya savaşının yol açtığı ağır kayıpları, terör karşısında samimi muhasebe yapmaktan da kaçıyorlar.

- Salgından gelişmiş ülkeler çok daha fazla zarar görmüştür.

- Kendilerini gelişmiş ülke olan görenlerin sadece seyrettikleri hatta üzerine benzin döktükleri sorun alanlarında sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık, kaçınmayacağız.

- Suriye'den Afganistan'a Balkanlara kadar kriz alanlarında ilkeli duruş sergiledik.

- Türkiye iklim değişikliği konusunda yeni ve tarihi bir adım adıyor.

- (Paris İklim Anlaşması) Ülkemize verilen taahhütler ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki dönem Meclis'in yeni çalışma yılına başlamasıyla bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız. Girdiğimiz bu yeni yol Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde kalkınma hamlelerinde yaptığı en keskin tercihlerden birini ifade ediyor.

- Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız.

- İstihdamımız düzenli olarak artıyor.

- İşsizlik oranı yüzde 12'ye geriledi.

- Aziz Sancar Burs Programının araştırmacılara hayırlı olmasını diliyorum.

- Türkiye'nin ekonomideki gerçek potansiyelini, gücünü, fotoğrafını yansıtmayan haberlere kimsenin itibar etmediğini zaten biliyoruz. Büyüyen, gelişen, kalkınan, güçlenen Türkiye'den rahatsız olanlar içerideki şeamet tellallarını kullanarak ülkemizin iş dünyasının moralini bozmaya çalışıyor. Biz bakanlıklarımız, kurumlarımız, meclisimizle, Cumhur ittifakıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda mücadele etmeyi sürdürüyoruz.

- Yüz yüze eğitimin sürmesi konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk.

- Bir buçuk yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur ama bunlar da ilgili kurumlarımız tarafından süratle gideriliyor.

'Bunlar güya sözde öğrenci'

- Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.

- Son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur.

- Hükümete geldiğimizde ülkemizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Ayrıca özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki kapasitesi de öğrencilerimizin hizmetindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle bu konuda açık ara birincidir. Bugün 81 ilimizin tamamında güzelim yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir.

- Bu yurt başvuruları kurum tarihinin en yüksek rakamı olan 624 bine yükselmiştir. Yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelerden gelen belirlenen şartları taşıyan öğrencilere öncelik verilmiş ve kredileri de bursa dönüştürülmüştür. Biz şu anda 1,5 milyon yaklaşık öğrencimize burs ve kredi veriyoruz. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Ev veya pansiyonlarda tercih eden öğrencilerimiz de bulunmakta.

- Zaten kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerinin tamamına yakını öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Kapasiteyi arttırmaya yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız.

- Eskiden CHP'nin dönemlerinde 30-40 kişilik koğuş tipi yerlerden oluşan ranza tipi yataklarda yatan, biz oralardan geldik, böyle yurtlarımız vardı. Şimdi ise 3-4 kişilik bazalı, banyolu, çalışma masalı, dolaplı, internetli, otel standartlarında odalara dönüştü.

'Biz geldiğimizde 45 liracık veriyorlardı'

- Yurtlarda kalan öğrencilerimize biz geldiğimizde 45 liracık veriyorlardı. Bunu 650 liraya çıkardık. Ayrıca aylık 570 lira beslenme yardımı yapıyoruz. Yılın 12 ayı boyunca yaklaşık 1,5 milyon öğrencimize lisansta 650 lira yüksek lisans 1300 lira kredi veya burs veriyoruz.

- Tüm bunlar evlatlarımızın eğitimine verdiğimiz önemin ifadeleri olan eser ve hizmetlerimizin sadece bir kısmıdır. Bu ülkenin gençlerinin eğitim görmelerini sağlayacak imkanı, altyapıyı biz kurduk. Varsın birileri sadece yalan ve iftira ile kendilerini göstermeye çalışsınlar. Biz eser siyasetiyle milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz.

- Sözlerime son vermeden önce bir kez daha tüm vatandaşlarımı temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayete, en büyük gücümüz olan aşılarını yaptırmaya, tamamlamaya davet ediyorum. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar ısrarlı olmalıyız. Bu duygularla hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."