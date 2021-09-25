Gençler barınma hakkı için dayanışmaya çağırıyor: 'Bu düzene mahkum değiliz!'

Öğrencilerin barınma sorunu giderek artarken, Türkiye Komünist Gençliği'nden (TKG) dayanışma çağrısı geldi.

"Öğrencileri kazandığı üniversiteyi bırakıp memleketine dönmek ya da sokakta kalmak veya tarikat yurtları arasında bir seçim yapmak zorunda bırakan bu düzene mahkum değiliz!" diyen TKG'liler, "Öğrencilerin eğitim ve barınma hakkı için dayanışmaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

"Türkiye Komünist Partisi, nasıl doğal afetlerde, depremlerde, yangınlarda halkın öz gücüyle dayanışmayı örgütlediyse bir kez daha elinden geleni yapacak; öğrencilerin eğitim hakkı için dayanışmayı örgütleyecektir. Eğer sen de üniversite için gittiğin şehirde barınmaya, desteğe, dayanışmaya ihtiyaç duyuyorsan ya da ben şehrimdeki üniversiteliler için dayanışma gösterebilirim diyorsan bize ulaş!" denilen çağrıda bir de form paylaşıldı.