Marmara Üniversitesi'nin yurdu yüzden fazla öğrenciyi sokakta bıraktı

Üniversitelerin açılışının yaklaşmasıyla birlikte zaten halihazırda bulunan kira ve yurt krizi gün geçtikçe yakıcılığını arttırıyor. Okumak için gittiğimiz şehirlerde barınabilecek yerler bulamıyoruz, bulduğumuz yerlere de fahiş fiyatlar isteniyor. Bunların üzerine dün, Marmara Üniversitesi de barınmayı temel bir insan hakkı olarak görmediğini, Marmara Üniversitesi Özmen Aktar Yurdu'nda kalan öğrencileri hiçbir açıklama yapmadan yurttan çıkartarak göstermiştir. Biz Marmara Kadın Dayanışma Komitesi olarak her zaman kampüslerimizdeki gericiliğe, mobbinge, tacize karşı mücadele ettik. Bizler tarikatların yurtlarına, ahırdan bozma güneş görmeyen evlere mahkum değiliz. Eğitim hakkının doğal bir uzantısı olan barınma hakkına gasp etmeye çalışanlara karşı sıra arkadaşlarımızla birlikte mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımızın sokağa atılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Barınma haktır, haklarımız satılık değildir!