Marmara Üniversitesi'nin yurdu yüzden fazla öğrenciyi sokakta bıraktı

Marmara Üniversitesi Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu, dün 17.00 sularında yüz elliyi aşkın öğrencinin yurttan çıkartıldığını duyurdu.
Daha öncesinde öğrenciler her yıl kayıt yenileme işlemlerini yaparak yurtta kalmaya devam ederlerken, bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeye sistemin izin vermediğini ve yeni başvuru kısmının açıldığını fark ettiler.
Yurt öğrencileri, müdüriyeti arayarak durumu bildirdiklerinde söz konusu işlemlerin formalite icabı olduğunu ve yurtta kalmaya devam edecekleri cevabını aldılar.
Marmara Üniversitesi’nin açılmasına günler kala, yurt sonuçları açıklandığında ise öğrencilerin başvurularının reddedildiği ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi'nin hiçbir açıklama yapmadan içinde engelli öğrencilerin de bulunduğu yüzü aşkın öğrenciyi mağdur ettiği olay mevcut barınma krizinin üstüne geldi.
Konuyla ilgili olarak Marmara Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi şu şekilde bir açıklamada bulundu:
Üniversitelerin açılışının yaklaşmasıyla birlikte zaten halihazırda bulunan kira ve yurt krizi gün geçtikçe yakıcılığını arttırıyor. Okumak için gittiğimiz şehirlerde barınabilecek yerler bulamıyoruz, bulduğumuz yerlere de fahiş fiyatlar isteniyor. Bunların üzerine dün, Marmara Üniversitesi de barınmayı temel bir insan hakkı olarak görmediğini, Marmara Üniversitesi Özmen Aktar Yurdu'nda kalan öğrencileri hiçbir açıklama yapmadan yurttan çıkartarak göstermiştir. Biz Marmara Kadın Dayanışma Komitesi olarak her zaman kampüslerimizdeki gericiliğe, mobbinge, tacize karşı mücadele ettik. Bizler tarikatların yurtlarına, ahırdan bozma güneş görmeyen evlere mahkum değiliz. Eğitim hakkının doğal bir uzantısı olan barınma hakkına gasp etmeye çalışanlara karşı sıra arkadaşlarımızla birlikte mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımızın sokağa atılmasına müsaade etmeyeceğiz.
Barınma haktır, haklarımız satılık değildir!
Marmara Üniversitesi yurdunda kalan eski öğrencileri hiçbir açıklama yapmadan yurttan çıkartmıştır. Okulun açılmasına sayılı günler kala yapılan bu hukuksuz girişime karşı arkadaşlarımızın yanındayız, boyun eğmiyoruz! #marmarayurdumuzdançıkarma pic.twitter.com/MzEEBv8hP5— Marmara Üniversitesi’nin Sesi (@mununsesi) September 25, 2021