Sudan Devlet Başkanı Erdoğan'la Saray'da görüşüyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan Türkiye'ye AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için geldi.

El-Burhan'ın ziyareti Sudan'da "geçiş konseyi" kurulması ve önceki ABD Başkanı Donald Trump gözetimi altında İsrail ve ABD'yle ülkenin ilişkilerini "normalleştirmesi"nden beri Türkiye'ye lider düzeyindeki ilk ziyaret oldu.

Erdoğan, El-Burhan'ı Saray'da resmi törenle karşılarken birlikte fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve El-Burhan, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Sudanlı yetkililerle Erdoğan'ın yanında görüşecek heyette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bulunuyor.