SPK'dan Akfen GYO hissesindeki isme para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay piyasasında 27 Mayıs 2022, 30 Mayıs 2022 ve 31 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen pay satış işlemlerine ilişkin yaptığı inceleme sonucunda Hamdi Akın'a, şirketin 28 Şubat 2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilen geri alım programının yürürlükte olduğu dönemde Borsa’da şirket paylarının satışının yapılması nedeniyle 69 bin 783 TL idari para cezası uygulayacak.

BorsaGündem'deki habere göre, SPK aynı kişi için, şirket paylarının borsada satışına ilişkin pay satış bilgi formu düzenlenip kurulca onaylı pay satış bilgi formu kamuya açıklanmadan şirket sermayesinin yüzde 10’unu aşan tutarda pay satışı yapılması nedeniyle de 1 milyon 746 bin 185 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 815 bin 968 TL idari para cezası kesilmesine karar verdi.

Kadıköylüler Akfen Holding önünde eylem yapmıştı

Kadıköy Söğütlüçeşme’de ulaşım projesi olarak gündeme gelen ancak mevcut haliyle bir AVM projesi olarak inşaatına başlanan projeye yönelik tepkiler sürerken Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı kurulmuştu. Takip ağı tarafından geniş kapsamlı 4 ayrı dosya hazırlanmıştı.

Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. başlıklı dosyada Söğütlüçeşme’de bir ulaşım projesi olarak ortaya konan projeyi üstlenen şirket Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş'nin ve onun müteahhitliğini üstlenen ve sonradan şirkete ortak olan Akfen GYO’nun profili, tarihi ve bağlantıları ortaya konulmuştu. Suç kapsamına girecek inşaat faaliyetlerinin devletin üst kademeleriyle kurulmuş yakın ilişkilerle nasıl bu kapsamın dışına çıkma imtiyazı sağladığının kanıtları da bu dosyada yer almıştı.

Kadıköy Kent İnisiyatifi, Söğütlüçeşme’de Akfen Holding iştirakı Fıratcan İnşaat tarafından yapılacak AVM projesini protesto etmek için geçtiğimiz günlerde Akfen Holding önünde bir araya gelmişti. Söğütlüçeşme’den Elini Çek!' pankartı açan Kadıköylüler AVM projesinin iptalini istemişti.

Kadıköylüler bugün saat 16.00'da da Söğütlüçeşme'de bir araya gelip 'Kadıköy'ün bir AVM'ye daha ihtiyacı yok', 'Söğütlüçeşme’de AVM istemiyoruz' diyecek.