Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı kuruldu

Uzun süredir İstanbul Kadıköy’de yaşam alanlarının ticarileşmesinin mağduru Kadıköylüler ve Kadıköy örgütleri; Söğütlüçeşme ve benzeri projeler karşısında öfkeli.

Söğütlüçeşme’de kamusal faydası olmayan inşaata karşı bir süredir Kadıköy Kent İnisiyatifi çatısı altında protesto ve eylemler devam ediyordu. İnşaatın hızlanması üzerine Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy İlçe Örgütü bir çağrı yaparak kent suçlarını takip ve teşhir için bir ağ oluşturulmasını gündeme getirdi. Önceki Pazar yapılan bir toplantıda bir kez daha Söğütlüçeşme’deki projenin durdurulması gerektiğini vurgulayan katılımcılar, takip ve teşhir ağı için atılacak adımları da planladı.

Projenin durdurulması için açılmış olan davalarla koordineli bir şekilde hareket edilmesi, mahalle muhtarlarının desteğinin alınması, uzmanların ve bilirkişilerin ortaya konan sahte gerekçeleri ve sözde ihtiyaçları düzeltmeleri, bilgilendirme hattı, masası gibi çalışmaların planlanması, Kadıköy halkına daha fazla kapalı kapılar ardında süren inşaat çalışmasıyla ilgili bilgi verilmesi ve bilgi toplanması gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı'na ihbar için [email protected] adlı e-posta adresine yazılabilir.

Geniş kapsamlı 4 ayrı dosya hazırlandı

Kapalı kapılar ardında yürütülen proje hakkında Kadıköy sakinlerinin bilgisinin olmadığı, yerel yönetimlerin ya topu taca attığı ya da kayıtsız kaldığı belirtilirken konuyu anlatan geniş kapsamlı 4 ayrı dosya hazırlandı.

Kadıköy Kent Suçları başlıklı dosya; suçları yürüten ancak yürüttüğü gözükmeyen devlet kurumlarını, belediyeleri ve inşaat şirketlerini teşhir ediyor. Kent suçunun ne demek olduğu, bu suçu yürüten bütün kurumların birbirlerine girmiş bağları ve piyasanın aç gözlülüğü derinlemesine ele alınıyor. Halkın yaşam alanlarının ticarileşmesi kent suçlarının tarifinde öne çıkıyor. Halkın değil piyasanın ihtiyaçlarına yanıt veren sistem eleştiriliyor.

Ulaşım Tezi başlıklı dosyada AVM projesinin halkın ulaşımı için yapıldığı iddiaları teşhir edilirken, uzmanlar Söğütlüçeşme'nin ulaşım ihtiyaçlarını değerlendiriyor. Dosyada YTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof.Dr. Zerrin Bayraktar ve Ulaşım uzmanı Dr.Murat Akad'ın konuyla ilgili değerlendirmelerinin videoları bulunuyor. Aylardır bu konuda her türlü gelişmeyi takip ederek uyarılarını yapan ulaşım uzmanlarının, proje tanıtım dokümanındaki tuhaf gerekçelendirmeyi kabul etmediği ve hiçbir kamu yararı olmayan bu projenin Kadıköy’e ve ulaşımına zarar vereceğinde hemfikir olduğu belirtiliyor.

Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. başlıklı dosyada ise Söğütlüçeşme’de bir ulaşım projesi olarak ortaya konan projeyi üstlenen şirket Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş'nin ve onun müteahhitliğini üstlenen ve sonradan şirkete ortak olan Akfen GYO’nun profili, tarihi ve bağlantıları ortaya konuyor. Suç kapsamına girecek inşaat faaliyetlerinin devletin üst kademeleriyle kurulmuş yakın ilişkilerle nasıl bu kapsamın dışına çıkma imtiyazı sağladığının kanıtlarının da bu dosyada yer aldığı belirtiliyor.

Yeşil Alan Yok Ediliyor dosyası ise ağaçların akıbetini ve gerçekleri anlatıyor.