Kadıköylüler Akfen Holding önünde toplandı: 'Söğütlüçeşme’den Elini Çek!'

Kadıköy Kent İnisiyatifi, Söğütlüçeşme’de Akfen Holding iştirakı Fıratcan İnşaat tarafından yapılacak AVM projesini protesto etmek için bugün Akfen Holding önünde bir araya geldi.

"Betona değil, yeşile sahip çıkıyoruz" diyen Kadıköylüler "Akfen Holding Söğütlüçeşme’den Elini Çek!" pankartı açtı.

Söğütlüçeşme'de yasadışı bir inşaatla gerçekte AVM projesi yapıldığını dile getiren inisiyatif üyeleri adına basın açıklamasını Fulya Girginer okudu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılında Söğütlüçeşme’de gerçekleştirilmek üzere bir AVM/GAR Projesi ve İmar Planı değişikliği hazırladığını hatırlatan Girginer, ancak bu proje ve plan değişikliğinin Kadıköylüler, TMMOB, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve dönemin Kadıköy Belediyesi’nin planlara yoğun itirazı ve açtıkları dava sonucunda iptal edildiğini belirtti.

Girginer Temmuz 2021'de iptal kararını veren İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nin iptal gerekçesinin “planlama esasları ve teknikleri ile şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan dava konusu planlarda hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı" olduğunu kaydetti.

'Yeni projenin ne olduğu açıklanmadı'

Ancak daha sonra; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2021 Aralık ayında revize edilmiş planları askıya çıkardığını dile getiren Girginer "Çevre, Şehircilik ve İklim İstanbul İl Müdürlüğü’nün sayfasında 'Bilirkişi raporlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda gerekli tüm revizelerin yapıldığı' ifade edilmekle birlikte, yeni projenin ne olduğu kamuoyuna açıklanmamıştır" dedi.

Şirket projeyi 'kültür, sanat, yiyecek, içecek merkezi' diye açıklıyor

Kadıköylüler olarak içeriği kamuoyuna resmen açıklanmayan projeyle ilgili bazı bilgileri, halka açık bir firma olan müteahhit AKFEN Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, 6 Nisan 2022’de yaptığı KAP açıklamasından öğrendiklerini ifade eden Girginer, "Söz konusu açıklamada, Akfen Holding iştiraki Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş.'nin toplam 20 milyon avro bedelle, Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü ile birlikte Söğütlüçeşme'yi bir kültür, sanat ve yiyecek-içecek merkezi haline getirecek yapılaşmayı planladığı belirtilmektedir" dedi.

'TCDD suç işliyor'

Girginer "TCDD projeyi 'Viyadük ve Çevre düzenlemesi' diye tanımlayarak yapılacak işi basitleştirmeye, Kadıköylülerden gelecek tepkileri azaltmaya çalışıyor, böylece halkı yanıltma suçu işliyor" dedi.

Söğütlüçeşme’de "bildik senaryo"nun devrede olduğunu dile getiren Girginer "Kamusal bir fayda üretmeyecek bu projenin amacı Fıratcan İnşaat’ın kasasını doldurmak" ifadesini kullandı.

'Yüzde 51 hisse AKFEN'de, yüzde 49 hisse DDK üyesinin oğlunda'

Girginer şunları kaydetti:

"İhaleyi alan Fıratcan İnşaat’ın %51 hissesinin sahibi Akfen Holding, kalan %49 hissesi ise Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdurrahman Özçelik’in oğlu Sefa Özçelik’e ait. Kirli ilişkiler bununla da bitmiyor Fıratcan İnşaat’ın 25 Mart 2019 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 'Bakan Yardımcısı' olan Mücahit Demirtaş kardeşi Celal Demirtaş’tı. Özetle, Halk yoksullukla boğuşurken, kamu kaynakları hem iktidar çevresine, hem de sermayeye aktarılmaya devam ediliyor.

Özetle Akfen/Fıratcan İnşaat Çetesi daha önce mahkeme tarafından iptal edilen projeyi küçük rötuşlarla yeniden ve hakkında açılmış olan davalara rağmen hızlandırılmış bir şekilde hayata geçiriyor."

'Bu çalışma hemen durdurulmalı, Haydarpaşa Garı hizmet vermeye başlamalı'

Kadıköylüler olarak kentin içinde kalan az sayıdaki yeşil alanlardan biri olan bu alanın yeşil alan olarak kullanılmaya devam edilmesini istediklerini belirten Girginer "Söğütlüçeşme’de bu çalışma hemen durdurulmalı, yeşil alan korunmalı, Haydarpaşa Garı, bir an önce gar hizmetlerini vermeye başlamalıdır" dedi.

Cumartesi günü de Söğütlüçeşme'de buluşulacak

Öte yandan Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı tarafından 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Söğütlüçeşme'de bir basın açıklaması yapılacak. Kadıköylüler “Kadıköy'ün bir AVM'ye daha ihtiyacı yok”, “Söğütlüçeşme’de AVM istemiyoruz” diyerek kente karşı işlenen bu suçun durdurulmasını talep edecek.