AVM’ci Akfen ve Fıratcan durdurulamıyor

İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme’de aylardır paravanların arkasında devam eden ve birçok tartışmalara neden olan projedeki viyadük ihtiyacı uzmanlar tarafından “gereksiz” bulunurken sözde viyadüklerin altına inşa edileceği söylenen dükkanlar için inşaatın hızlandığı gözleniyor. Viyadük bahanesiyle inşa edilen 108 dükkanlık alışveriş merkezi için viyadük altında değil; diğer tarafta temel atma girişimi bulunuyor.

Videodaki görüntüler, viyadük inşa edilen yerin tam aksi taraftan çekilmiş görüntüler…

Söğütlüçeşme istasyonunun bitişiğindeki proje alanında, geçtiğimiz haftalarda ikinci bir ağaç kıyımı gerçekleştirilirken viyadük için tasarlanan ayakların yarısı tamamlanmaya yaklaştı. Ağaçların kesilmediği, taşındığı iddia edilirken, çevrede yaşayanlar büyük bir kıyım yapıldığı konusunda gözlemlerini aktarıyor. Kadıköy Kent İnisiyatifi çalışmalarında da yaklaşık 250 ağacın kesildiğinin saptandığı vurgulanmıştı. Geçen haftalarda proje alanının genişletilmesiyle Marmaray istasyonunun şimdi kapalı olan çıkış tarafındaki yeşil alan da tümüyle tahrip edildi ve burada viyadük ayakları inşaatı başladı.

Davalar devam ediyor

Hukuken tartışmalı projeyle ilgili imar planına yönelik iki ve ÇED gerekli değildir kararına yönelik iki dava hali hazırda sürüyor ve bu davalarda gelişmeler son derece yavaş ilerliyor. Ancak viyadük ve dükkanlarla ilgili inşaat çok daha hızlı gidiyor. Dahası viyadük altına yapılacağı söylenenin dışındaki bölgelerde bir inşaat faaliyeti de çok hızlı şekilde devam ediyor.

Daha önce aynı alanda Gar-AVM şeklinde tasarlanan projenin imar planı için açılan davada mahkeme projeyi iptal etmişti. Bunun hemen sonrasında proje yenilenerek viyadük-AVM olarak gündeme getirildi. İhaleyi üstlenen şirketler “AVM yapmadıklarını, yeme-içme mekanları içeren Timeout market inşası yaptıklarını” duyururken proje tanıtım dokümanında 108 dükkanın inşa edileceği belirtiliyor. Dükkanların viyadük altında olacağı söyleniyor ancak, viyadüklerin yan tarafındaki alanda inşaat sahası açılmış durumda…

Büfe işletmecileri mağdur

Söğütlüçeşme istasyonunda 30 yıldan fazla süredir yolcuların ihtiyaçlarına hizmet veren büfeler ise, TCDD tarafından büyük AVM inşaatçılarının çıkarları gözetilerek mağdur ediliyor.

TCDD ile kira sözleşmeleri olduğu halde kendilerine burayı terk etmeleri bildirilen büfe işletmecileri, yıllardır defalarca masraf yapılarak önce istasyon içinden çıkarıldıklarını sonra sözleşmelerine sahip çıkarak açtıkları davaları kazanınca kendilerine başka yer gösterildiğini, bundan sonra “arka tarafı 29 yıllığına kiralayan şirketin kendilerini istemediği” söylenerek yine yerlerinden çıkarılmak istendiklerini belirtiyorlar.

Basit yolcu ihtiyaçlarının karşılanması için yıllarca hizmet vermiş ve özel bir şikayet ya da yetersizlik sorunuyla karşılaşmamış olan büfelerin işletmecileri kendilerine yapılan bu muameleyi adil bulmuyor ve haklarını aramaya devam edeceklerini söylüyor.