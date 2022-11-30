Kadıköylülerden eylem çağrısı: 'Söğütlüçeşme’de AVM istemiyoruz'

Kadıköy Söğütlüçeşme’de ulaşım projesi olarak gündeme gelen ancak mevcut haliyle bir AVM projesi olarak inşaatına başlanan projeye yönelik tepkiler sürerken, ilçe genelinde kent suçlarıyla ilgili bir ağ oluşturulmuştu: Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı.

Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı iki haftadır sahada “Söğütlüçeşme'de viyadük gerekli değildir, Kadıköy halkı yeni bir AVM istemiyor” diyerek imza topluyor.

İmza çalışmasına İstanbulluların ilgisi büyük. Ancak Akfen/Fıratcan İnşaat halkın tepkisini de, hukuki süreci de kâle almıyor.

Daha önce mahkemenin iptal ettiği planları küçük değişikliklerle yeniden masaya sürdüler; bu yeni planlara açılmış davalar da devam ediyor. Bu durum şirketleri yavaşlatmak yerine hızlanmaya yöneltti, vites arttırdılar. İnşaat hızlandı, 7 /24 çalışılıyor.

3 Aralık Cumartesi günü Kadıköylüler bir araya geliyor

Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı "İnsana, doğaya ve toplum çıkarlarına saygısı olmayan, sadece paranın ve rantın peşinde koşan bu zihniyete karşı uzun süredir Kadıköy’de yaşam alanlarının ticarileşmesinin mağduru Kadıköylüler ve Kadıköy örgütleri bir araya geliyoruz" diyerek 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak basın açıklamasına çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada "3 Aralık Cumartesi günü 16.00'da Söğütlüçeşme'de bir araya gelip 'Kadıköy'ün bir AVM'ye daha ihtiyacı yok', 'Söğütlüçeşme’de AVM istemiyoruz' demeye ve bu katliamı durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

'İşlenen suçu durdurmak gerekiyor'

Yürütülen projenin viyadük inşası değil AVM ihtirası olduğunu vurgulayan Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı'ndan yapılan açıklamada daha büyük bir itirazı örgütlemeye ihtiyaç olduğu vurgulanarak şunları kaydedildi:

"Söğütlüçeşme’yi Gar yapıp Haydarpaşa’yı yağmalayacaklardı. Olmadı. Çivisi çıkmış adalet sistemi bile bu kadarına izin veremedi. Mahkeme projeyi iptal etti.

Şimdi Garsız AVM’ye bir viyadük bahanesi buldular... Hiçbir gereği olmayan bir ulaşım projesini bahane ederek Kadıköy’ün göbeğinde yeni bir alışveriş merkezi inşa ediyorlar. Halkın gereksinimlerini karşılamak yerine, yükünü artırıyor; hayatı zorlaştırıyorlar. Kadıköylüleri göçe zorluyorlar.

AVM değil, diyorlar. Yeme-içme merkezi... Aynı hayali başka şekilde satıyorlar: Yeme içme ve tüketme için Kadıköy’e dolacak milyonlarca kişi ve onlardan kazanacakları paralar...

Bu inşaat sırasında ve sonrasında çevre katlediliyor, ağaçlar kesiliyor. Peyzaj çalışması adı altında yenileri dikilecek deniyor. Biz, betonların aksesuarı olacak yeşillik değil, gerçek ağaçları istiyoruz. Trafik sorunu katlanacak. Daha da katlansın diye otopark yapmayı planlıyorlar. Yakında tüm Kadıköy dev bir otoparka dönüşecek: Daha fazla asfalt, daha fazla egzoz gazı, daha az oksijen ve toprak. Hasanpaşa buna göre dönüştürülecek. Fikirtepe’dekine benzer bir süreci burada da yaşayacak Kadıköy halkı.

Akfen/Fıratcan İnşaat Çetesi daha önce mahkeme tarafından iptal edilen projeyi küçük rötuşlarla yeniden ve hakkında açılmış olan davalara rağmen hızlandırılmış bir şekilde hayata geçiriyor. Olup biten büyük bir katliamdır ve hiç bir şekilde durdurulamamaktadır. Yapılan eylemler, ilgili makamlara başvurular, açılan davalar bu çeteyi suç işlemekten alıkoyamıyor. Demek ki, daha yüksek sesle konuşmak gerekiyor. Demek ki, daha büyük bir itirazı örgütlemek gerekiyor. İşlenen suçu durdurmak gerekiyor."