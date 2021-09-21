Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atlamıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen AFAD, İl Özel İdare ve İl Özel İdare Şirketleri Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı.

"Emekten yana olduğunu" öne süren Soylu, "3 bin 500 liradan 4 bin 800 liraya brütü ama ikramiyeleriyle beraber ayda 7 bin liralık brüt, net 5 bin liranın da belki biraz, bir kısım üzerinde olan bir ücretle yüzde 26 artış yapıldı ve birçok sosyal haklar verildi. Allah razı olsun Bakanım" dedi.

'İstanbul'da 5 bin 600 toplanma alanı var'

Türkiye'de 26 bin 323 afet ve acil durum toplanma alanı bulunduğunu, İstanbul'daki sayının 5 bin 600 olduğunu söyleyen Soylu,"Türkiye özellikle afet yönetiminde AFAD Başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla çağ atlamıştır" diye konuştu.