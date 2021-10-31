Soylu: 10 büyükelçi bildiri yayınladı, Erdoğan aslan gibi kükredi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'nin Muş il başkanlığında yapılan genişletilmiş danışma toplantısına katıldı.

Soylu burada yaptığı konuşmada Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 büyükelçinin bildiri yayınlaması sonrası muhalefetin ses çıkarmadığını ama Erdoğan'ın "aslan gibi kükrediğini" savundu.

"Bizim için söylüyorlar 'beceremezsiniz' diye" diyen Soylu "Biz insansız hava aracından atak helikopterlerine kadar dünyanın en büyük barajlarından dünyanın en büyük havalimanına kadar her şeyi onların inadına başarıyoruz. Bundan sonra da başaracağız inşallah" dedi.

"Şimdiye kadar bir ayı aşkın anket incelemesi yapmadan hayatımı geçirmedim. Benim özelliğim bu" diyen Soylu "Bu ay, geçen ay ve ondan önceki ayda CHP ile aramızdaki puan farkı 15'tir. Ama bu az. Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş ya, 2023 geldi diye havaya girdiler ve birbirilerine girdiler. Cumhurbaşkanlığını paylaşamıyorlar" ifadesini kullandı.

Soylu "10 büyükelçi bildiri yayınladı, bir tek muhalefetin sesi çıkmadı. Sadece Recep Tayyip Erdoğan aslan gibi kükredi. Milletimizin, ülkemizin, devletimizin itibarını o kendi Batı ittifaklarına teslim etmedik. Bunlar, Batı talimat verse hemen kabul ederler. Bu eski Türkiye kafasıdır. 2023'te Kılıçdaroğlu, HDP'liler arkanızda Amerika'da olsa, Avrupa'da olsa silineceksiniz, silineceksiniz" şeklinde konuştu.