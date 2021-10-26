Batı basınından 'büyükelçi krizi' değerlendirmesi: Erdoğan geri adım attı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasında dönük bildiriyi imzalayan 10 ülke büyükelçisi hakkında "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talimatı vermişti.

Talimatın ardından açıklama yapan ABD Büyükelçiliği, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder” ifadelerini kullandı. ABD Büyükelçiliğinin açıklamasının ardından diğer 9 ülkenin büyükelçilikleri de aynı içerikteki mesajları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ABD’nin açıklaması, konunun gündeme geleceği Kabine toplantısı öncesinde yapılırken, Erdoğan, 'Bugün büyükelçiliklerden yapılan açıklamayla yanlışlıklarından geri dönülmüştür" açıklamasında bulunmuş ve Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında büyükelçiler hakkında "istenmeyen kişi" ilanı verilmemişti.

Erdoğan'ın bu hamlesi, Batı basınında 'Erdoğan'dan geri adım' şeklinde yorumlandı.

Alman basını: Gürültülü gelen diplomatik kriz, nihayetinde sessizce bitti

Alman Handelsblatt gazetesinde yer alan haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nihayetinde Almanya'nın ve diğer 9 ülkenin büyükelçisini sınır dışı etmeyecek. Büyükelçilerin 'ülkeyi ve yargıyı aşağılamaktan vazgeçtiğini' söyleyen Erdoğan, büyükelçilerin gelecekte 'daha dikkatli' olacağını düşündüğünü söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dış piyasalar rahatladı, TL yeniden değer kazandı" ifadeleri yer aldı.

Alman Die Welt gazetesinde de, Erdoğan'ın tavrının sürekli değişiklik göstermesinin nedeninin "kendisinin sürekli komplolarla tehdit edildiğini düşünmesi" olduğu savunuldu. Haberde, "Gürültülü gelen diplomatik kriz, sessizce bitmiş oldu. Büyükelçilerin ortak açıklamaları da büyük ihtimalle Türk hükümetiyle koordineli şekilde gerçekleşti. Birkaç ay önce Batı'yla yapıcı diyalog geliştirmek istediğini söyleyen Erdoğan, Batı'yla yeniden bir kriz başlatırken, turizm ve ekonomi bakanlığı, krizin sonuçları konusunda kendisini uyardığı söyleniyor" denildi.

Le Figaro: Erdoğan şüphesiz ki içeriden uyarıldı

Fransız Le Figaro gazetesinde konuya ilişkin yer alan haberde, "diplomatların geri adım attığını ve daha dikkatli olacaklarını" söyleyen Erdoğan'ın yeni uluslararası krize karşı "hiç süphesiz ki içeriden uyarıldığı" belirtildi. Haberde, uluslararası krizin sürmesi durumunda Roma'da yapılacak G20 zirvesine denk geleceği ve Erdoğan'ın burada ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelmeyi umduğu hatırlatıldı.

Reuters: Erdoğan ve Batı, en büyük diplomatik krizin eşiğinden döndü

İngiliz haber ajansı Reuters, Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi tehdit etme konusunda geri adım attığını ve tarafların olabilecek en büyük diplomatik krizin eşiğinden döndüğünü yazdı. Haberde, "Erdoğan, meydan okuyan tonuna karşın gerilimi soğutacak hamlede bulundu" ifadeleri kullanıldı.

NYT: Erdoğan geri adım attı

ABD'li New York Times (NYT) gazetesinde de, "Erdoğan, 10 büyükelçiyi sınır dışı tehdidini geri aldı. Uzmanlar ve diplomatlar, bu diplomatik fırtınanın ekonomik felaket ve NATO müttefikliğinin kalıcı olarak hasar alması konusunda uyarıda bulunuyordu" ifadeleri yer aldı.