Büyükelçi krizi: Erdoğan ve ABD'den 'zıt' açıklamalar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi "istenmeyen kişi ilan etme" talimatı işleme alınmamış, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanacağı belirtilmişti.
Toplantıdan kısa süre önce ABD Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan kısa açıklamada, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder” denilirken, bu açıklamaya Cumhurbaşkanlığı cephesinden "jet" bir "olumlu buluyoruz" yanıtı gelmişti.
Bu gelişmenin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar toplantısında kameralar karşısına geçerek "Bizim amacımız kriz çıkarmak değil, Türkiye'nin onurunu, gururunu haysiyetini korumaktır. Bugün büyükelçiliklerden yapılan açıklamayla yanlışlıklarından geri dönülmüştür. Bu elçilerin artık daha dikkatli olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
ABD'den yanıt...
Erdoğan, süreci bu açıklamayla noktalamak isterken, konuya ilişkin ABD Dışişleri'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Büyükelçiliği'nin Osman Kavala açıklamasının Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle çelişmediğini vurguladı.
Price ayrıca Erdoğan'ın "Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimse bu ülkede barınamaz" sözlerinin "not edildiğini" söyledi.
Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesi nedir?
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