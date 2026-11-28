Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 18 kişinin cenazesi ve 38 yaralı getirildi. Cenazelerden 15'inin son saldırılarda hayatını kaybedenlere ait olduğu, 3 kişinin ise daha önce enkaz altında kalanlar arasından çıkarıldığı belirtildi.

Ateşkesten bu yana 1720 kişi öldürüldü

Açıklamada, enkaz altından çıkarılanların toplam sayısının 845'e ulaştığı kaydedildi.

10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 1720'ye, yaralananların sayısı ise 6 bin 201'e yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 790'a, yaralı sayısı 176 bin 336'ya ulaştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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