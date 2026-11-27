İsrail ordusunun milyonlarca Filistinliye ait görüntüyü Amazon’un bulut sistemine yüklediğinin ortaya çıkması, başta ABD olmak üzere Batılı teknoloji şirketlerinin İsrail’in askeri ve ekonomik yapısına ne kadar derinden yerleştiğini bir kez daha gösterdi.

El Cezire’ye konuşan insan hakları örgütleri ve uzmanlara göre İsrail, Batı Şeria ve Gazze’de Filistinlileri gözetlemek, takip etmek ve öldürmek için ABD’li teknoloji devlerine dayanıyor. Google, Palantir ve Microsoft bu ağın merkezinde yer alıyor. Üstelik bu teknolojilerin bir kısmı, kamuoyu önünde İsrail’i eleştiren Batılı hükümetlere de satılıyor.

ABD’li tekeller, İsrail’in hem savaş makinesinde hem de ekonomisinde kritik roller üstleniyor. Palantir, Ocak 2024’te İsrail Savunma Bakanlığı ile "savaşla ilgili görevler" için stratejik ortaklık kurdu. Microsoft’un Azure bulut sistemi ise Filistinlilerin dinlenen telefon görüşmelerini depolamak için kullanıldı. Kaynaklara göre bu devasa arşiv, ölümcül hava saldırılarında hedef belirlemeye yardımcı oldu.

Google ve Amazon da 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi ile İsrail ordusuna yüz tanıma ve yapay zeka desteği veriyor. ABD’li çip tekeli Nvidia ise İsrail ekonomisinde merkezi bir yer edindi. Ekonomistler, şirketin ödediği vergilerin ülkenin bütçe açığını düşürdüğüne dikkat çekiyor.

'Amazon'a yüklenen 3,5 milyon görüntü hiçbir şey'

Filistinli insan hakları örgütü 7amleh’ten Celal Ebuhatır, her gün yaşanan kuşatmayı "Gözetim her yerde" sözleriyle özetliyor. Doğu Kudüs’te ya da El Halil’de herkesin sürekli fotoğraflandığını belirten Ebuhatır, "Koşu parkuruna gittiğimde kontrol noktalarında ve yol kenarlarındaki kameralarla sayısız kez fotoğrafım çekiliyor" diyor.

Ebuhatır, Amazon’a yüklenen 3,5 milyon görüntünün buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu vurguluyor:

"Herkesin her an fotoğrafı çekiliyor. Tüm bu veriler, ne olduğunu bilmediğimiz sistemlere aktarılıyor."

İsrail güvenlik birimlerinin gözaltına aldığı kişilerin önüne "tüm hayatlarının ısı haritasını" koyduğunu aktaran Ebuhatır, şöyle devam ediyor:

"Telefon takibi ve kameralarla nereye gittiklerini, orada ne kadar kaldıklarını önlerine koyuyorlar. Bunun yarısını bile bilmiyoruz. 2025’te Microsoft’un rolü ortaya çıktığında Hollanda’daki bir sunucuda 200 milyon saatlik ses kaydı bulundu. Bu sadece biri. Bu şirketlerin elinde daha neler olduğunu kim bilebilir?"

Silikon Vadisi savaşa nasıl dahil oldu?

Gazze’deki soykırım boyunca İsrail’in yanında duran Palantir, Silikon Vadisi'ndeki İsrail'i destekleyen şirketlerin başında geliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Francesca Albanese, Temmuz 2025’te konuya ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, Palantir’in İsrail güçlerine yapay zeka platformu ve polis teknolojisi sağladığına dair "makul gerekçeler" bulunduğu kaydedildi. Albanese’ye göre şirketler gerekli özeni gösterseydi İsrail’den çoktan çekilirdi.

Şirket faaliyetlerini izleyen İş Dünyası ve İnsan Hakları Kaynak Merkezi de Ocak 2024’te Palantir teknolojisinin Gazze saldırılarında kullanıldığına dair birçok iddiayı kayda geçirdi.

Palantir ise savaş suçlarına ortak olduğunu ve İsrail’in Lavender ile Gospel hedefleme sistemlerini geliştirdiğini reddediyor. Ancak şirketlerin savaştaki rolünü izleyen Open Intel aksini söylüyor. Kuruma göre Palantir yazılımları, dinleme kayıtları ile uydu görüntülerini birleştirerek askeri hedef listeleri oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Albanese’nin raporuna göre Amazon ve Google da Ekim 2023’te Gazze saldırıları başladığında devreye girdi. İsrail ordusunun bulut ve yapay zeka altyapısı aşırı yüklenince iki şirket Nimbus Projesi üzerinden kapasite sağladı.

OpenAI’ın yapay zeka modelleri de Microsoft Azure üzerinden İsrail ordusunun kullanımına girdi. Ocak 2025’te sızdırılan belgelere göre ordu, Ağustos 2023’te GPT-4 erişimi satın almaya başladı. Gazze savaşı başlayınca bu modelin kullanımı 20 kat arttı.

İsrail istihbaratından ABD tekellerine geçiş

Uzmanlar, ABD’li teknoloji tekelleri ile İsrail ordusunun siber savaş birimi "Birim 8200" arasındaki personel ağına da dikkat çekiyor.

Drop Site News’in 2025’teki haberine göre, eski ve mevcut yaklaşık 1400 İsrail askeri istihbarat mensubu ABD’li teknoloji şirketlerinde çalışıyor.

Bu kişilerin yaklaşık 900’ü Birim 8200 kökenli. Yaklaşık 250’si Microsoft’ta görev yaparken, diğerleri Nvidia, Meta, Google, Intel ve Apple bünyesinde bulunuyor.

Bu tablo şirket içi çıkar çatışması tartışmalarını da beraberinde getirdi. The Guardian’ın haberine göre Microsoft, İsrail’deki bazı çalışanları hakkında inceleme başlattı. Üst yönetimde, bu çalışanların Birim 8200’ün şirket teknolojisini nasıl kullandığını gizlediği yönünde ciddi endişeler vardı. İncelemede bazı çalışanların şirket ile İsrail ordusu arasında "çatışan sadakatler" yaşadığı tespit edildi.

Tech for Palestine’in kurucularından Paul Biggar, Birim 8200 üyelerinin ABD şirketlerinde üst düzey görevlere getirildiğini söylüyor. Biggar’a göre bu yöneticiler yine kendi geçmişlerinden kişileri işe alarak şirket içinde birime bağlı bir kültür kuruyor:

"Unutmayın, bunlar casus. İlk hedefleri Birim 8200’den daha fazla kişiyi içeri almak ve ABD devlerinin İsrailli şirketleri satın almasını sağlayarak etkilerini büyütmek."

Şirketlerden savunma ve sessizlik

El Cezire’ye konuşan Microsoft sözcüsü, teknolojilerinin sivillerin kitlesel gözetiminde kullanıldığı iddialarını araştırdıklarını savundu. Sözcü, haziran ayında nihai raporu yayımladıklarını ve çalışanların ihlalleri anonim olarak bildirebileceği bir portal kurduklarını öne sürdü.

Amazon Web Services (AWS) sözcüsü ise müşteri gizliliğine saygı duyduklarını ve iş yüklerini göremediklerini iddia etti. Müşterilerin ofisleri düzenli ziyaret ettiğini belirten sözcü, bunların "rutin görüşmeler" dışında bir anlam taşımadığını savundu.

OpenAI sözcüsü de İsrail ordusu ya da istihbaratıyla doğrudan sözleşmeleri bulunmadığını açıkladı. Sözcü, "Microsoft’un Azure üzerinden kimlerle anlaştığını kontrol etmiyoruz" derken, ulusal güvenlik kurumlarına yönelik kullanımları kendi ilkelerine göre sıkı biçimde denetlediklerini öne sürdü.

Palantir, Google, Nvidia ve İsrail ordusu ise soruları yanıtsız bıraktı.

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