'Sosyo-ekonomik durumun öğrenci başarısını en fazla etkilediği ülke Türkiye'

OECD'nin açıkladığı Eğitime Bakış 2021 raporuna göre ailelerin sosyo-ekonomik durumunun öğrencilerin eğitim hayatındaki başarısını etkilemede Türkiye OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Raporda "avantajsız" durumdaki ailelerden gelen öğrencilerin okulda iyi performans gösterme ve dijital öğrenme araçlarına sahip olma ihtimalinin daha düşük olduğu belirtilirken evde ders çalışma ortamlarının olmaması ya da ebeveynlerinden derslerinde destek alamamasına da dikkat çekildi.

Euronews'te yer alan habere göre, bu nedenle bu öğrencilerin yüksek öğrenime devam etme ihtimalinin azaldığı belirtildi. Ayrıca benzer sorunların göçmen aileleri çocuklarında da yaşandığı belirtildi.