'Asalaklardan kurtulalım: Sıkıntının kaynağı sizsiniz'

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, "Sıkıntının kaynağı sizsiniz" manşetiyle çıktı.

Gazetenin manşeti şöyle:

AKP’li Cumhurbaşkanı birkaç ay önce Malatya’yı ziyaret etmişti. Kendisine “işsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz” diye seslenen vatandaşlara, elinde mikrofonu “Bu bana biraz abartı geldi.” diyebilmişti.

Görünen o ki beyefendi fikir değiştirmiş.

“Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz, fahiş fiyatların önüne geçeceğiz.” demiş. Kendisi hayat pahalılığı nedir çok iyi bilir tabii. Sarayından eksik olmayan beyaz çayın kilosu bir zamanlar 4 bin liraydı, şimdi ne kadar olmuştur kim bilir...

Milyonlarca emekçi ve aileleri büyük bir yaşam kavgası içindeyken, ülkenin bir bölümü de astronomik seviyelerde zenginleşti.

15 milyon nüfusa sahip İstanbul’da, 13 milyonu aşkın kredisi borçlusu var bugün. Bireysel kredilerin tavan yaptığı bu dönemde, bankalar ise rekor kârlar elde ettiler. Koç’un Yapı Kredi’si ve Sabancı’nın Akbank’ı da aslan payını kaptı.

Binbir zorlukla sınavları kazanan öğrenciler kalacak ev veya yurt bulamazken, emlak zenginleri köşeyi döndüler.

Bu liste uzatılabilir. Öte yandan emekçi halkın geçim sıkıntısının kaynağı belli. Bu adaletsizlik, sömürü ve sahtekârlık dolu düzenin kaynağında ülkenin %1’i bile etmeyen asalak patronlar ve temsilcisi AKP iktidarı bulunuyor.

Kışlar çetin geçer. İçinden geçtiğimiz günler kışa hazırlık günleridir. Erişte yapılır, salça ha-zırlanır, turşular kurulur, taze sebzeler buzluğa konur. Öte yandan katlanan kömür, doğalgaz, kira ve gıda fiyatları gösteriyor ki bu kış daha da çetin geçecek. O nedenle erişteden, salçadan fazlasını yapmak; bu kışa örgütlenerek hazırlanmak zorundayız.

Asalak patron milletinden de, temsilcisi AKP’den de kurtulmak için!