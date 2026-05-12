'Sokullu’da Rönesans' etkinliklerine Ahmet Büke konuk oluyor

2022 yılının aralık ayından beri Ankara Sokullu Semt Evi’nde gerçekleştirilen Sokullu’da Rönesans başlıklı söyleşi dizisi devam ediyor. Ankara Sokullu Semt Evi’nde bilim insanı, sanatçı, edebiyatçı ve mimarın eserlerini tanıtıp konferanslar verdiği Sokullu’da Rönesans etkinlikleri okurların ilgisiyle sürüyor.

Sokullu’da Rönesans buluşmalarının 17 Mayıs tarihli buluşmasına yazar Ahmet Büke konuk oluyor. 2021 yılında yayınlanan ilk romanı Deli İbram Divanı’nın ardından bu yıl yayınlanan son romanı Kırmızı Buğday ile büyük ilgi gören yazar, bu etkinlikte okurlarıyla bir araya gelecek.

Yazarın son eseri olan Kırmızı Buğday romanı üzerine yapılacak olan buluşma Sokullu Semt Evi'nde gerçekleşecek.

AHMET BÜKE

KIRMIZI BUĞDAY ROMANI ÜZERİNE

17 MAYIS 2026 PAZAR 17.00

SOKULLU SEMT EVİ

İLKE CD. 10/A ÇANKAYA

Ahmet Büke kimdir?

1970 yılında Manisa'nın Gördes ilçesinde doğan Ahmet Büke, edebiyat dünyasına öyküleriyle adım atmış ve zaman içinde çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden biri haline gelmiştir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan yazar, eserlerinde genellikle taşra hayatını, emekçilerin hayat mücadelelerini, emeği ve toplumsal meseleleri sade ama çarpıcı bir dille ele alır.

İzmir Postası'nın Adamları, Çiğdem Kulfası, Alnı Mavide ve Kumrunun Gördüğü gibi çok sayıda öykü kitabına imza atarak Oğuz Atay Öykü Ödülü ile Sait Faik Hikaye Armağanı gibi prestijli ödüllere layık görülmüştür. Öykücülüğünün yanı sıra romancılığıyla da dikkat çeken yazar, 2021 yılında yayımlanan ilk romanı Deli İbram Divanı ile geniş bir okur kitlesine ulaşmış ve ardından Kırmızı Buğday adlı son romanını edebiyatseverlerle buluşturmuştur. Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında da eserler veren yazar, üretimlerine İzmir'de devam etmektedir.