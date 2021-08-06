Şişli Kadın Dayanışma Komitesi aşı hakkına sahip çıkmak için buluştu

Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan HPV cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biri. 200 civarında HPV tipi mevcut. Yüksek riskli HPV tipleri de kadınlarda servikal kanser, vulva, vajina, orofarinks, anüs kanserlerine neden oluyor.

Tokat’ta bulunan Emek Eczanesi de çalışanlarının çağrısıyla başlayan "HPV aşı bursu" kampanyası tüm ülkeye yayılmıştı. Ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği HPV aşısının ücretsiz olması için çağrıda bulunmuş, destek vermek isteyenler için imza metni kamuoyuna duyurmuştu.

Sağlık hakkının tartışılmasına da olanak sağlayan aşı talebini İstanbul Şişli'deki kadınlar da gündemine aldı. Mahallede aşının duyurusu ve sağlık hakkı savunusunu büyütmek için bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte aşı hakkına sahip çıkılması gerektiğine değinildi.

Etkinlikte Şişli Kadın Dayanışma Komitesi adına yapılan konuşma şöyle:

"Kadın Dayanışma komiteleri olarak bulunduğumuz mahallelerimiz ve iş yerlerinde kadın sorunlarına yönelik dayanışmayı büyütmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin başlattığı imza kampanyasından haberdar olduk. Onlardan esinlenerek konu hakkında bilgilendirici bir toplantı düşündük ve bugünkü buluşmayı planladık.

'Kadın sağlığı en az konuşulan başlıklardan biri'

Bu başlığı önemsememizin iki sebebi var. İlk olarak kadın sağlığı en az konuşulan başlıklardan biri. Kadına dair onlarca şey konuşulup söylenirken kadın sağlığına dair neredeyse hiç bir şey konuşulmuyor olmasıdır.

İkinci olarak da mesele sağlık hakkımıza, aşı hakkımıza sahip çıkma meselesi. Hastalanınca ortaya çıkan tehlike ve maliyeti düşününce hastalığı önlemek, toplumu koruyabilmek için kamusal kaynakların seferber edilmesinin önemi daha iyi anlaşılıyor. Önleyici sağlık yerine hasta olduktan sonra müdahale eden ve hayati riskin arttığı yaklaşıma karşı durmak bir yanda.

Bir hastalık ister 500 bin kişiyi etkilesin isterse çok nadir olsun önleyici yolu bulunduysa tüm vatandaşların ulaşabileceği bir şekilde sunulmalıdır. İnsan hayatı söz konusu olduğunda maliyet hesabı yapmadan herkes için ücretsiz sunulmalıdır. Covid-19 salgınında da kapitalizmin acımasız yüzünü bir daha gördük. Salgını fırsata çevirmelerine tanık olduk. Aşıyı üretenler dünya zenginler listesine girdi. Onlara göre bu bir başarı. İnsanların ölümünü engelleyebilecek bir aşıyı patent ile mülk edinerek ve bunu milyarlarca insana yüksek fiyattan satarak ünlü oldular. Tarihten süzülen bilgiyi mülk edinmeyi biz ise utanç nişanı olarak görüyoruz. Biz bu zihniyetin karşısındayız. Şu yangın günlerinde çıplak elleriyle yangına toprak atan halkın bir parçasıyız. Biliyoruz burada yan yana gelenlerle ve o yangına karşı mücadele edenler aynı kaygılar sahip. Sağlığımıza, ormanlarımıza sahip çıkmak için dayanışalım ve örgütlenelim. Bizim çağırdığımız yer dayanışma komiteleridir, semt evleridir. Umudu büyütmek için siz de mücadeleye omuz verin."

Konuşmaların ardından bir sağlık emekçisi tarafından hastalığın ve aşının detayları hakkında bilgi verildi.