Sırbistan'da Vucic yenilgiyi kabul etti: ‘Seçimi kaybettik’

Sırbistan'da devam eden protestoların ardından 27 Eylül’de cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, bugün yapılan erken genel seçimi kaybettiklerini açıkladı.

Vucic, başkent Belgrad'daki SNS binasında, yerel saatle 20.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından konuşma yaptı.

Resmi sonuçlara sahip olmadıklarını belirten Vucic, "Elimizdeki onaylı verilere göre bu seçimi kaybettik. Öğrenci Listesi kazandı. Onların parlamentoda bizden daha fazla milletvekili olacak" dedi.

Vucic "Çok beklemeyin diye önden çıkıp söylemek istedim. Muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Mücadeleye devam" değerlendirmesini yaptı.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisi’nin yeni üyelerini belirlemek için yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullandı. Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 2024 yılında tren istasyonunun sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirmesinin ardından ülkede hükümete karşı protestolar başlamıştı.

Vucic, Perşembe günü yaptığı açıklamada yabancı kuruluşları devam eden gösterileri finanse etmekle suçlamış, ülke dışındaki aktörlerin kendisini Sırbistan'ın siyasi sahnesinden uzaklaştırmak istediğini öne sürmüştü.

Avrupa'nın Rusya ile askeri bir çatışmaya hazırlandığını belirten Vucic, seçilmesi halinde ülkeyi böyle bir çatışmanın dışında tutma sözü vermişti.

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