Sinop'ta taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Sinop’ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ilde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 195 köy yolundan 116'sının İl Özel İdare ekiplerince açıldığı akşam saatlerinde kapalı köy yolu sayısının 79 olduğu bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop merkeze bağlı 2 köy, ilçelerden Gerze'de 16 köy, Erfelek'te 7 köy, Ayancık'ta 23 köy, Boyabat'ta 10 köy, Dikmen'de 13 köy, Türkeli'de 3 köy, Durağan'da 5 köy yolunun kapalı olduğu açıklandı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)