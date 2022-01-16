Kar nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle şimdiye dek 6 ilde valiliklerce yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.

Bolu

Bolu'da, gece geç saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası okullarda eğitime bir gün ara verildi. Vali Ahmet Ümit, şu açıklamayı yaptı: “Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel, okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verilmiştir. Aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar kılınmıştır.”

Trabzon

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kastamonu

Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Rize

Rize'de tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

Artvin

Artvin'de de valilik merkez ve ilçelerde eğitime yarın 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Hakkari

Hakkari'de ise il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.