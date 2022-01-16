Artvin'de eğitime bir gün ara verilecek

Artvin ve ilçelerinde yaşanan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın (17 Ocak) ara verilecek. Yoğun yağış Artvin'in Şavşat, Ardanuç, Borçka, Yusufeli, Arhavi, Murgul ve Hopa ilçelerinde etkili oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin genelinde toplam 255 köy yolu ulaşıma kapandı. Artvin Karayolu Bölge Müdürlüğü, kar temizleme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini bildirdi. Borçka ve Hopa yolu yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanırken çok sayıda araç yolda kaldı, küçük çaplı kazalar yaşandı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü (yarın) eğitime ara verileceğini açıkladı. Doruk "Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" dedi.

Telesiyejde mahsur kaldılar

Artvin Kafkasör yaylası kayak merkezinde dün 14.30 sıralarında elektrik arızası nedeniyle telesiyej üzerinde biri çocuk olmak üzere 6 vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar JAK, AFAD, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerince bulundukları yerlerden kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.