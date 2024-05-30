Sinan Ateş iddianamesi: MHP Olcay Kılavuz'un arkasından çekildi mi?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Sinan Ateş'in ölümü kadar soruşturma süreci, MHP'li isimlere uzanan ilişkiler ağı da konuşuldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardındansa tartışma başladı.

Herhangi bir örgüt adına yer verilmeyen iddianamede cinayetin neden işlenmiş olabileceğine dair bilgi paylaşılmadı. MHP'nin ismi geçmedi. 145 sayfalık iddianamede bilirkişi raporu dahil onlarca delil değerlendirilmedi.

Cinayetin azmettiricisi olarak eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Doğukan Çep gösterildi. İkili hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bu talimatı kimin verdiğiyse belirtilmedi.

Azmettirici 'Kimseden yardım almadım' demişti

Sinan Ateş'i öldüren Eray Özyağci, Ateş'i 3-4 yıldır tanıdığını belirterek, "Kendisini tanıdığımda Ülkü Ocakları Başkanıydı. Gösterdiğim vefaya karşılık vermediği için aramızda kişisel bir husumet oluştu. Kendisini yaralamak amacıyla birtakım planlama ve ayarlama yaptım, hiç kimseden yardım talep etmedim, her şeyi kendi imkanlarımla yaptım" iddiasında bulunmuştu.

Cinayetin keşifçisi Suat Kurt da "Sinan Ateş'in ofisini ve arabasını gözetledim" demişti.

Suat Kurt, Eray Özyağci ve onu olay yerine getirip kaçıran Vedat Balkaya hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem, polisler Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, M. E. A., eski MİT mensubu Çağlar Zorlu'nun arasında bulunduğu 17 kişi hakkında "cinayete yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayşe Ateş'in ifadesi iddianamede yok

"Savcılık ifademi unutmuş" diyen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Muhtemelen siyasilerin ismi geçtiği için ifadem yok. İfademin tam metnini ilerde paylaşacağım. Bir ifade ancak bu kadar basitleştirilebilir, adeta aklımızla alay ediyorlar" diye konuşmuştu.

Son 10 günde yaşananlar: MHP'de Olcay Kılavuz depremi

Cinayetle ilgili daha önce atılan adımlar, "cinayetin örgütlü bir olay olmadığı izlenimi mi yaratılmaya çalışılıyor" sorusunu akıllara getirirken MHP cephesinde önemli gelişmeler yaşandı.

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında azmettirici olarak suçlanan Tolga Demirbaş, eski MHP'li vekil Olcay Kılavuz’un evinde bulunmuştu.

Cinayetin ardından gelen son seçimlerde, seçilemeyecek sırada MHP'den aday gösterilen eski vekil Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis’teki grup danışmanlığı görevinden alındı.

Kılavuz, önceki günlerde HalkTV'den Seyhan Avşar’a konuşmuş ve hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Yeniden vekil seçilemeyen Kılavuz dokunulmazlık zırhının kalkmasının ardından, cinayetten 10 ay sonra Bahçeli’yi ziyaret etmiş ve bu ziyaretten iki gün sonra da Bahçeli’nin TBMM danışmanı olmuştu. Kılavuz'un danışmanlığına son verilmesi, Bahçeli’nin ve MHP'nin artık Olcay Kılavuz’un arkasında durmadığı yorumlarına yol açtı.

Bahçeli, kendisine Sinan Ateş ile ilgili sorulan soruları daima yanıtsız bırakmıştı.

Sinan Ateş'in çevresi konuşmaya başladı

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın cinayeti birlikte planladığını iddia etti. Ayşe Ateş, "Eşimin bana söylediği şuydu: ‘Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış beni öldürmek için. Bir sürü kişiye gitmişler. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış" diye konuştu.

Ayşe Ateş, Kılavuz’un görevden alınmasının ardından telefonla bağlandığı Halk TV'de tetikçinin günlerce nasıl saklandığına ilişkin iddialarda da bulundu. Kılavuz’un tetikçiyi Ankara’dan çıkaran sanığı, evinde sakladığının ortaya çıktığını söyleyen Ateş, tetikçi Eray Özyağcı’nın da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a ait makam aracı ile Bolu’ya götürüldüğünü söyledi.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş de, tehditler aldığını ancak korkmadığını ve koruma istemediğini belirterek, "Ben bu cenahın içinden geldim. Ben bunların hepsini biliyorum, 'yapamaz' dediğimiz her şeyi yapacaklar" dedi. Erdoğan'ın, artık devreye girmesi gerektiğini söyleyen ve "Elimizdeki belgelerin hepsini de sunmaya hazırız" diyen Selma Ateş, "Kardeşim tehdit aldığını söyleyip koruma istediğinde, maalesef kardeşime bir koruma verilmedi. Belki koruma verilseydi, benim kardeşim yaşardı" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ifadelerine başvurulan ve daha önce suskunluğunu isimler de konuşmaya başladı.

Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin, katıldığı HalkTV'de Olcay Kılavuz'un MHP'li yöneticiler İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korktuğunu söyledi. Kılavuz'un cinayetin aydınlatılması açısından kilit isim olduğuna ve ifadesinin önemli olduğuna işaret eden Zengin, "Cinayetin anatomisi Olcay'dan sonra başlıyor. Olcay, emniyet müdürlüğü, emniyet müdürleri ve İçişleri Bakanlığı diye gider" dedi.

Özgür Özel 'iki' isim dedi, yanıt gecikmedi: 'İftiracı ve yalancı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bahçeli bana 4 tane soru sormuş, okumaya utanırım" demiş ve karşılık olarak Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şu soruları yönelmişti:

"Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır? Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir ismin sokak ortasında ölümünden sonra 'kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek, taziye bildirmeyecek' diyen hangi ikisidir? Bu talimatı bütün partiye hangi ikisi yaymıştır? Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp Ülkü Ocakları Genel Başkanı’na bu aracın ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak bir statüye kavuşturulmasına hangi ikisi ya da ikisinden hangisi katkı sağlamıştır? İran Cumhurbaşkanı'nın ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanmalıdır diye bugün promter'e yazanlar, Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bizatihi bu ikisi midir? Bu dört soruyu cevaplayın, benim dört soruya bakarız."

Özel'in konuşmasına yanıt MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Semih Yalçın, Özgür Özel'i "mürai (ikiyüzlü)" ifadeleriyle hedef aldı.

Yalçın, mesajında, "Sahteci ve siyaset kalpazanı CHP'nin estirmeye çalıştığı suni dostluk ve uyum havası çabuk dağıldı. Yalancı bahar pek kısa sürdü. Takke düştü, kel göründü. Mürai Özgür'ün gerçek ve çirkin yüzü, grup toplantısında gözler önüne serildi. İftiracı ve yalancı Özgür'ün son orta oyununu seyrettik. 'İşte sen busun Özgür Özel' dedik" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'se Özgür Özel'e sosyal medya hesabından verdiği cevapla hakaretlerde bulundu.

MHP'den 'ilgimiz yok' açıklaması

Cinayetle ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'sa CHP'yi hedef aldı. Cinayetin MHP ile ile alakası olmadığını söyleyen Yalçın, "CHP'nin, partimizle alakası bulunmayan bir menfur cinayeti günlerdir diline dolaması, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçasıdır" diye konuştu.

Semih Yalçın yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin, partimizle alakası bulunmayan bir menfur cinayeti günlerdir diline dolaması, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçasıdır. Buradan CHP yönetimine açık açık sesleniyoruz. Eğer sözünüzün eriyseniz, eğer ciddiyseniz, iftira ve haksız isnat yerine, hukuk yolunu işletiniz. Adliye önlerinde kuyruk olup adalete müracaat ediniz. Temcit pilavı gibi ısrarla kamuoyu gündeminde tuttuğunuz cinayetle ilgili elinizde ne belge, ne bilgi varsa mahkemeye ulaştırınız. Laf kalabalığı yapmayınız. Tribünlere oynamayınız. Hepsinden de önemlisi, Sayın Genel Başkanımızın yaman sorularını bir an önce cevaplayınız."

Katil zanlısının 7, azmettiricinin 20 suçtan araması varmış

Sinan Ateş suikastına ilişkin dava açılan 22 sanıktan 14’ünün çok sayıda sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Sözcü yazarı İsmal Saymaz’ın haberine göre, suikast gerçekleştiğinde tetikçi Eray Özyağcı’nın 7, azmettirici Doğan Çep’in 20, gözcü Suat Kurt ve motosikletle tetikçiyi kaçıran Vedat Balkaya bir suçtan aranıyordu. Hem Özyağcı’nın hem Çep’in cinayetten arama kaydı vardı.

“Suç listesi kabarık” diyen Saymaz, “Cinayet, yaralama, suç örgütü yöneticiliği, uyuşturucu kullanmak ve satmak, kapkaç, gasp, yağma, hayvan hırsızlığı, kalpazanlık, göçmen kaçakçılığı, cinsel taciz” diyerek sanıkların sabıkalarını da saydı.