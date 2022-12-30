Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş öldürüldü

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı.

AA’nın haberine göre, akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz Sinan Ateş hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Sinan Ateş'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

ANKA'nın haberine göre Ateş, saldırıdan kısa bir süre önce, sosyal medyada “Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin” paylaşımını yapmıştı.

DP ve İYİP'ten açıklamalar

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya paylaşımında; "Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş kardeşim, Hain ve kahpece bir pusuyla şehit edilmiştir. Katillerin Allah belasını versin. Ruhu şad, Mekanı Cennet olsun inşallah" açıklamasını yaptı.

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise "Hain bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.