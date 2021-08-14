'Sigara bıraktırma hapı' Chantix'in bazı serileri kansorejen madde içerdiği gerekçesiyle toplatılıyor

Pfizer Cuma günü yaptığı açıklamada, haplarda nitrozamin adı verilen yüksek düzeyde kansere neden olan ajanlar bulduktan sonra sigara bıraktırma tedavisi ilacı Chantix'in dört partisini daha geri çektiğini duyurdu.

Haziran ayında, ilaç firması sigara karşıtı ilaçların belirli partilerinin dağıtımını dikkatli bir şekilde durdurduğunu ve daha fazla test yapılmasını beklediğini söyledi.

Söz konusu seriler ABD ve Porto Riko'da dağıtılmış

Cuma günkü piyasadan çekme talimatı da dahil olmak üzere, Pfizer 16 seri ilacın dağıtımını durdurdu. Reuters'ın aktardığı üzere ilaç serileri Haziran 2019'dan Haziran 2021'e kadar ABD ve Porto Riko'daki toptancılara dağıtıldı.

Söz konusu nitrozamin içeren serilerin başka ülkelerde dağıtılıp dağıtılmadığı henüz net değil.

Chantix Türkiye'de de sigarayı bıraktırma tedavisi için kullanılıyordu.

Pfizer, şimdiye kadar bu geri çağırmayla ilgili herhangi bir olumsuz olay bildirimi almadığını söyledi, ancak şu anda Chantix alan hastalara, etkilenen bir parti alıp almadıklarını doğrulamak ve uygunsa tedavi seçenekleri aramak için doktorlarına danışmalarını tavsiye etti.

Chantix, Mayıs 2006'da ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından 18 yaş ve üstü yetişkinlerin sigarayı bırakmasına yardımcı olan ve 12 ila 24 hafta boyunca kullanılan reçeteli bir ilaç olarak onaylandı.