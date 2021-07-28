Pfizer aşı satışlarını artırdıktan sonra 2021'den kâr beklentisini yükseltti

Pfizer 2021 yılının ikinci çeyreğinde başta Covid-19 aşısı olmak üzere ilaçlarının satışında yüksek bir artış kaydettikten sonra gelirini neredeyse ikiye katlayarak kârını yüzde 59 artırdı.

Koronavirüs vakalarında artış devam ederken Covid-19 aşısı Pfizer'in en çok satan ürünü haline geldi ve ortağı Almanya menşeli BioNTech'le doğrudan satış ve gelir paylaşımından 7,84 milyar dolar kazandı.

Öte yandan şirketin, bu yıl iki doz aşıdan elde edilen gelirin, yıl sonuna kadar sağlamayı taahhüt ettiği 2,1 milyar dozla birlikte 33,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bu, geçen yılın ikinci çeyreğinde Pfizer'in toplam gelirinden 2 milyar dolar daha az.

Pfizer şimdiye kadar sattığı aşıların 1 milyar dozunu teslim etti.

Pfizer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla yaptığı açıklamada, kapanan çeyreği "olağanüstü" olarak nitelendirdi. Bourla, Pfizer'in geri kalanının, döviz kurlarının etkileri hariç, yüzde 10'luk satış büyümesi kaydettiğini ekledi.

Pfizer'in kanser ve nadir hastalıklara yönelik ilaçlarının yanı sıra öncelikle hastanelerde kullanılan ilaçlarının satışlarındaki artışsa çift haneli rakamlara ulaştı. Kan pıhtılarını ve felçleri önlemek için kullanılan Eliquis'in satışları yüzde 16 artışla 1,48 milyar dolara yükselirken, Pfizer'in steril enjekte edilebilir ilaç portföyünün satışları yüzde 12 artarak 1,38 milyar dolara ulaştı.

Pfizer'in zatürre aşısı Prevnar 13'ın satışları pandemi sırasında satışların yüzde 11 artarak 1,24 milyar dolara ulaştı. Prevnar 13 şimdiye kadar dünyanın en çok gelir elde eden aşısı.

Şirket, yedi pnömokok hastalığına karşı koruma sağlayan yetişkinler için güncellenmiş bir sürüm olan Prevnar 20 için Haziran ayında ABD'den onay aldı. Mayıs ayındaysa, Pfizer ve ortağı Myovant, menopoz öncesi kadınlarda rahim miyomlarına bağlı ağır adet kanamasını azaltmak için Myfembree için ABD denetleme kurumundan onay almıştı.