Şi ve Biden bugün görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Çin Devlet Başkanı Şi Çinping'le telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

İki devlet arasında, ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından siyasi kriz oluşmuştu.

Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti

Mart ayından bu yana ilk kez görüşecek olan Biden ile Şi'nin, Pelosi'nin gelecek ay içerisindeki olası Tayvan ziyaretinin gündemdeki en önemli madde olduğu belirtildi.

ABD tarafından yapılan açıklamada, Çin ile ilişkilerin istenmeyen bir çatışmaya dönüşmesini engellemek için gerekli adımların atılacağı söylendi.

'Tüm sonuçlar ABD'de tarafından karşılanacak'

Financial Times'ın haberine göre, Çin Biden yönetimini olası bir askeri tepki konusunda özel olarak uyardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme olasılığına "ciddi şekilde hazırlanıldığını" söylemişti. Zhao, Çin'in kararlı ve güçlü" adımlar atacağını belirterek "Bundan sonraki tüm sonuçlar ABD tarafından karşılanacaktır" dedi.

'Çin'in kararlılığı ve kabiliyeti küçümsenmemeli'

Xinhua Haber Ajansı'na göre, Çin Komünist Partisi Politbürosu, "Hiçbir birey ve hiçbir güç Çin halkının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını, iradesini ve kabiliyetini küçümsememelidir" açıklamasını yaptı. Ayrıca "tek Çin ilkesini sürdürmenin önemi" vurgulanarak, tüm devletlerin bu ilkeye saygı göstermesi gerektiği ifade edildi.

ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin ile ilişkilerin 1972'de diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından bu yana muhtemelen "en kötü pozisyonda" olduğunu belirtti.