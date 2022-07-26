Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı: Güçlü tedbirler alırız

Çin'in Kore Yarımadası İşleri Özel Temsilcisi Liu Xiaoming'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi gündemine dair yaptığı açıklamada, Pekin'in Tayvan'ı Çin anakarasının bir parçası olarak gördüğü vurgulanarak, ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunacağı belirtildi.

Sputnik'İn haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi durumunda Pekin'in 'güçlü tedbirler alacağını' belirten Liu, 'bunun tüm sonuçlarından Washington'un sorumlu olacağı' uyarısında bulundu.

Pelosi, Tayvan'a planladığı ziyareti gerçekleştirir ise son 40 yılda Tayvan'a yapılmış en üst düzey ziyaret olacak.