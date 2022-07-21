Biden: Askeri yetkililer Pelosi'nin Tayvan gezisinin 'iyi bir fikir olmadığını' söyledi

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, ABD askeri yetkililerinin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin şu anda Tayvan'ı ziyaret etmesinin "iyi bir fikir olmadığını" ilettiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme planlarını sürdürmesi halinde "kararlı ve güçlü önlemler" alınacağını açıklamıştı.

Associated Press'in haberine göre, Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda ordu bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor. Ama durumunun ne olduğunu bilmiyorum" yorumunu yaptı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Nisan ayı içerisinde Tayvan'ı ziyaret etmeyi planlıyordu. Ancak Pelosi'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ziyaret ertelenmişti.

'Tayvan ziyareti Çin-ABD ilişkililerini etkiler'

Financial Times'ta Salı günü yayımlanan habere göre, Pelosi'nin ertelenen Taipei ziyaretini Ağustos ayı içinde gerçekleştirmeyi planladığını bildirilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijiang, böyle bir ziyaretin "Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde baltalayacağını, Çin-ABD'nin ilişkilerini ciddi şekilde etkileyeceğini" açıklamıştı. Lijiang, "Tayvan bağımsızlık güçlerine ciddi şekilde yanlış bir sinyal gönderiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Biden Şi ile görüşecek

Ayrıca ABD Başkanı Biden'ın, önümüzdeki 10 gün içerisinde Çin Devlet Başkanı Şi Çinping ile görüşmesi bekleniyor.

Biden dün kendisine sorulan "Şi'ye ne söylemeyi planlıyorsunuz?" sorusunu, "Ona iyi günler dilemek istiyorum" diye yanıtladı.