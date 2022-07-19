Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı: 'Sonuçlardan siz sorumlu olursunuz'

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi durumunda Çin'in "güçlü önlemler" alacağı uyarısında bulundu.

Financial Times gazetesinin Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gideceği ve ABD'nin Hint-Pasifik Karargahı'na uğrayacağı iddiasına ilişkin konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pelosi'nin herhangi bir ziyaretinin "Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde baltalayacağını" söyledi. "Çin kesinlikle ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlam bir şekilde savunmak için kararlı ve güçlü önlemler alacaktır" ifadelerini kullanan Zhao, yaşanacak sonuçlardan ABD'nin sorumlu olacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmazken, Tayvan Dışişleri Bakanlığı "herhangi bir ziyaret hakkında bilgilendirilmedikleri" bilgisini paylaştı.