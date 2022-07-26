Pasifik'teki gerginlik büyüyor: Tayvan'da tatbikat

Çin'e bağlı bir ada ülkesi olan Tayvan'ın başkenti Taipei'de savaş uçaklarının katılımıyla bir tatbikat düzenlendi. Çin'in potansiyel hava saldırılarının simüle edildiği tatbikat sırasında kentte uyarı sirenlerinin çalındığı duyuldu.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hualien Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan F-16V jetlerine, ülkenin doğu kıyısını savunmak zorunda kalacakları bir duruma hazırlanmaları için acil durum kalkışları yapma emri verildiği belirtildi. Ayrıca, ada ülkesinin donanması ve kara birlikleri de benzer hazırlık tatbikatları yaptı.

Söz konusu tatbikatların önceden planlandığı bildirilse de, Çin ile gerilime yol açan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin iptal edilen ziyaretinin ardından gerçekleşmesi gerilimi yeniden artırdı.