ABD Senatosu Çin'e karşı yarı iletken yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu ülkedeki yerli yarı iletken endüstrisini desteklemek amacıyla yasa tasarısını kabul etti. Tasarıyla otomobil ve silah üretiminde de kullanılan çip üretiminde Çin’le rekabet eden firmaların güçlendirilmesi ve piyasada yaşanan çip sıkıntısının giderilmesi amaçlanıyor.

Senato söz konusu tasarıyı 33’e karşı 64 oyla kabul etti. Temsilciler Meclisi’nin de tasarıyı bu hafta içinde onaylaması ve daha sonra ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasıyla tasarının yasalaşması bekleniyor.

Teknolojik yatırımlara 280 milyar dolarlık bütçe

VoA'nın haberine göre, Çin'e karşı "Çipler ve Bilim Yasası" olarak bilinen yasa tasarısı Amerika’da yarı iletken üretimine 52 milyar dolarlık ödenek ayrılmasını ve çip üretimi tesislerine yatırım yapacak olanlara da dört yıl süreli yüzde 25 vergi indirimi öngörüyor.

Toplamda 280 milyar dolarlık bütçe ayrılmasının planlandığı tasarıda ayrıca Ulusal Bilim Vakfı'na (NSF) 81 milyar dolarlık destek yapılacağı ifade edildi.

Çin’le rekabet için bilimsel araştırmalara kaynak

Bloomberg'de yayımlanan haberinde, yasa tasarısının beş yıl içinde Çin’le daha iyi rekabet edilmesi amacıyla ABD'de bilimsel araştırmaların güçlendirilmesine 170 milyar dolarlık ek kaynak ayrılmasının da içerdiğini aktardı.

Teknolojik yatırımlara ek fonlamaya onay vermesi için, ABD Kongresi'nin ayrı bir ödenek yasasını kabul etmesi gerekiyor.