'ABD ekonomisi mikroçip yetersizliği nedeniyle bir yılda 240 milyar dolar kaybetti'

ABD'deki üretim süreçlerinde mikroçip sıkıntısının geçen yıl ülke ekonomisine 240 milyar dolara mal olduğu ve elektronik şirketlerinin bu yokluktan en çok etkilenenler arasında olduğu öne sürüldü.

Optimal Design şirketinin CEO'su Sajid Patel CBS News'e yaptığı açıklamada, "Bazen açıkçası mevcut olmayan çipler nedeniyle üretimi küçültmek zorunda kaldık. Bu ürünü Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmamızın bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda yeterince üretmiyoruz. Ve bunu yapmanın tek yolu daha fazla tesise sahip olmaktır. Ve bu açıkçası, geleceğe yapılan yatırımdır. O kadar da uzak bir gelecek değil" dedi.

Haberde uzmanlara dayandırılan verilere göre Güneydoğu Asya'daki büyük çip üretim tesislerinin pandemi nedeniyle kapanmasıyla kesintiler yaşanan kesintiler otomobil üretimininde de büyük zarara neden oldu. Örneğin Ford kamyonları doğrudan bayiye gitmek yerine üretim hattından çip bekledikleri otoparklara gönderildi. Bu nedenle şirketin 210 milyar dolarlık zarara uğradığı iddia edildi.

Mikroçip kıtlığının yakın gelecekte azalmasının muhtemel olmadığı bildiriliyor, ancak yerli çip üretiminin gelişmesi bekleniyor.

Intel de ABD'nin Ohio eyaletinde bir çip fabrikasının inşasını duyurmuştu.