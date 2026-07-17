Seçim öncesi desteği azalan Trump yine ‘Çin tehdidi’ne sarıldı

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Çin’in 2020’de Joe Biden’ın kazandığı ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamalarını yeniden gündeme getirdi.

Kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesi Cumhuriyetçilere destek giderek azalırken Trump ülkedeki seçim sistemini yeniden tartışmaya açtı.

Oy kullanma sırasında kimlik ibrazını zorunlu kılan ve mektupla oy kullanmayı sınırlayan yasanın bir an önce Kongre’den geçirilmesi çağrısı yapan Trump, ülkenin seçim sisteminin dış müdahaleye karşı savunmasız olduğunu öne sürdü.

Ana gündemini ABD’deki seçimlerin oluşturduğu 25 dakika süren konuşmasında Trump ağırlıklı olarak Çin’i hedef aldı.

ABD Başkanı, Çin’in milyonlarca ABD'li seçmene ait verileri usulsüz bir şekilde ele geçirdiği yönünde daha önce dile getirdiği ve Pekin tarafından reddedilen iddialarını yineledi.

"Bu veri kaybı, benzeri görülmemiş bir seçim güvenliği kabusu oluşturuyor” diyen Trump 2020 seçimlerine dair "Çin hükümeti bir sonraki seçimi ABD başkanının kaybetmesini istedi. Beni istememelerinin nedeni ise onlara karşı uyanık olduğumu bilmeleriydi" ifadelerini kullandı.

ABD televizyonlarının en çok izlenen saat diliminde yayınlanan bu ifadelerin Trump’ın son Pekin ziyareti sonrası Çin’e karşı verdiği sıcak mesajlardan keskin bir sapmaya işaret edip etmediği henüz açıklık kazanmış değil.

Reuters, konuşmanın ABD-Çin ilişkileri üzerindeki etkisine ilişkin yorum taleplerine Beyaz Saray’dan yanıt gelmediğini bildirdi.

2025 yılında Çin'e üç haneli tarifeler uygulayan Trump, Pekin'in nadir toprak metalleri ihracatına yönelik misilleme amaçlı engellemesinin ABD imalat sektörünü sekteye uğratabileceği endişesiyle geçen Ekim ayında geri adım atmıştı.

Trump Mayıs ayında Pekin’i ziyaret etmiş, Devlet Başkanı Şi Cinping’e “dostum” diye hitap etmiştim. Trump daha sonra Şi'yi 24 Eylül'de Washington'ı ziyaret etmeye davet etmişti.

Ancak Çin, Şi'nin Washington ziyaretini henüz onaylamadı.

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