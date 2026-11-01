Savcı Sayan ‘gitti’ diye duyurdu: İstifa ettiği öne sürülen Takasbank Genel Müdürü ev hapsinde mi?

Fon vurgununa ilişkin sorumluları açıklayacağı iddiasıyla BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na işaret ederek sorular yönelten AKP’li Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda “Size bir son dakika haberi vereyim: Takasbank Genel Müdürü gitti!” ifadesini kullandı.

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı’nın istifa ettiği öne sürülürken, Gazete Pencere’de yer alan haberde Arıncı’nın ev hapsine alındığı iddia edildi.

Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BDDK Başkanı Kavcıoğlu’na seslenerek şunları kaydetti:

“Şahap Bey! Sorularıma cevap vermemekte ısrar ediyorsunuz. Ama unutmayın, Allah’a şükür devletimiz uyumuyor.. Size bir son dakika haberi vereyim: Takasbank Genel Müdürü gitti! Çember daralıyor, Şahap Bey, çember daralıyor. Ben sorularımı sormaya, sizden cevap beklemeye devam edeceğim. Halk adına hesap sormaktan asla vazgeçmeyeceğim.”

Gazete Pencere’nin iddiasına göre ise Takasbank likiditesiyle bazı yatırımcıların çıkışlarının finanse edildiği iddiaları üzerine Takasbank Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Yunus Arıncı'ya ev hapsi kararı verildi.

2024'ten bu yana Takasbank Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yunus Arıncı'nın görevinden istifa ettiği, hakkındaki iddialar nedeniyle ifadeye çağrılan Arıncı hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandığı öne sürüldü.

Meclis komisyonunda açıklama yapmıştı

Takasbank Para Piyasası'ndaki borçlanmalar, 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelmişti.

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Tera'nın yaklaşık 21 milyar liralık teminatı ve 9 milyar liralık risk tutarı bulunduğunu söylemişti. Daha sonra 9 milyar lirayı kümülatif rakam olarak nitelendirdi. Arıncı'nın açıklaması, bu tutarın belirli bir tarihteki borç bakiyesi mi yoksa dönem boyunca gerçekleştirilen işlemlerin toplamı mı olduğunu kesin biçimde ortaya koymuyor. Arıncı, borçlanmaların aracı kurumun müşterilerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtmişti. Hem Takasbank hem de Borsa İstanbul, piyasayı işleten kuruluşlar olarak kendi kaynaklarından aracı kurumlara borç vermediklerini açıklamıştı.

Yunus Arıncı kimdir?

1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesi'ni tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptı. İkinci üniversite olarak da 2019 yılında Sosyoloji eğitimini tamamladı.

1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı ve 2015 yılına dek bu görevi sürdürdü.

2005 yılında 1 yıl geçici görevle TÜBİTAK'ta Daire Başkanı olarak görev aldı.

13 Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine atandı. 7 Haziran 2024 tarihinde Takasbank Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Borsa İstanbul'un 31 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

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