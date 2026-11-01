AKP’li Sayan’dan BDDK Başkanı Kavcıoğlu’na yeni sorular: ‘Fon krizinin ardından intihar eden Ballı ile olası iş ilişkileriniz…’

Fon soygunu kavgasının sürdüğü AKP’de son olarak Savcı Sayan, vurgunun sorumlularını açıklayacağını belirterek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na işaret etmişti.

Bugün bir paylaşım daha yapan AKP’li Sayan, iki gündür kendisine yanıt vermediğini belirttiği Kavcıoğlu’na seslenerek “Öncelikle bu sorularımı açık, net ve belgeleriyle cevaplamanızı bekliyorum. Çünkü cevap bekleyen çok daha ciddi sorularım var” dedi.

Yeni sorularına dair başlıklar sıralayan Sayan, BDDK’den yapılan açıklamaya da tepki göstererek “Mahkeme tehdidiyle bu soruların üzeri örtülemez” ifadesini kullandı.

Sayan bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"SAYIN BDDK BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU,

İKİ GÜNDÜR CEVAP BEKLİYORUM..

Sayın Başkan, iki gündür doğrudan şahsınıza yönelttiğim sorulara hâlâ cevap vermediniz.

Öncelikle bu sorularımı açık, net ve belgeleriyle cevaplamanızı bekliyorum.

Çünkü cevap bekleyen çok daha ciddi sorularım var.

☑️İktisat Katılım Bankası’nın kuruluşuna nasıl izin verildiği,

☑️İktisat katılımın sermayesinin akıbeti,

☑️Pusula’nın kapalı fonlarına aktarıldığı iddia edilen milyarlarca lira,

☑️Katılımevim’den ve Birevim’den Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fonu (PCS) ile bağlantısı hakkında açıklığa kavuşturulması gereken önemli hususlar bulunuyor.

Üstelik mesele bunlarla da sınırlı değil!

☑️SPK yaptırımları, Muhammed Yarız ismi, Birevim ortaklığı ve bu ortaklığa verilen izinlerin arka planı da ayrıca mercek altına alınması gereken konular arasında.

☑️Fon krizinin ardından intihar ederek hayatını kaybeden

Adil Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ile olası iş ilişkileriniz,

☑️Bayburt’taki faaliyetler, Katılımevim, Pusula ve BDDK’ya hizmet vermesi için sizin tarafınızdan planlandığı iddia edilen çağrı merkezi binasının yapımıyla ilgili facia..

☑️finansmanı ve bu süreçte devreye giren kişiler hakkında da kamuoyunun bilmesi gereken hususlar var.

Bütün bunlar şimdilik yalnızca başlıklar. Ayrıntılarına henüz girmedim.

Sayın Kavcıoğlu, önce iki gündür sorduğum sorulara cevap verin.

Lütfen BDDK’yı bu tartışmanın içine çekmeyin.

Kurumlar kalıcı, makam sahipleri geçicidir.

Sorularım doğrudan sizin şahsınıza ve görev döneminizdeki kararlarınıza yöneliktir.

Mahkeme tehdidiyle bu soruların üzeri örtülemez.

Siyasetçi halk için vardır.

Benim, sizden sonra diğer kurumların bürokratlarına, soyguncu şahıs ve şirketlere de milyonlarca fon ve borsa mağduru adına soracağım çok önemli sorular var.

Cevaplarınızı geciktirerek diğer kurumlara yönelteceğim soruları da geciktiriyorsunuz.”

Savcı Sayan'ın yanıt beklediği sorular

Sayan iki gün önce yaptığı paylaşımda Kavcıoğlu’ndan şu soruları yanıtlamasını istemişti:

“Emre Tezmen'i telefonla arayıp Pusula Holding ve katılımevimi satın almasını isteyip red cevabı aldınız mı?

Emre Tezmen’i, fon krizinin patlamasından birkaç gün önce telefonla arayarak “Emre kardeş, gel birlikte bir kahve içelim.” dediniz mi?

Bu görüşmede Emre Tezmen’den Pusula ve Katılımevimi kurtarmak için 20 milyar TL temin etmesini istediniz mi ? Ve görüşmede kimler vardı?

Tera’yı batırmak pahasına Pusula ve Katılımevimi kurtarmaya çalıştığınız söyleniyor bu iddia doğru mu?

20 Milyar Karşılığında, “Pazartesi günü Takasbank’tan sana 35 milyar TL kredi vereceğim.” dediniz mi?

Emre Tezmen’in aktardığı iddia edilen 20 milyar TL’yi size yakın üst düzey bürokrat ve siyasilerin hisselerini kurtarmak için kullandığınız doğru mu?

Pazartesi günü Takasbank Emre Tezmen’e neden kredi vermedi? Mevzuat engelse bu söz nasıl, niçin verildi?

Pusula Holding’de %2,5,Katılımevim’de ise %4,5 oranında hissesi bulunan bir yakınınız veya akrabanız olduğu söyleniyor. Bu bilgi doğru mu?

Halkımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ihanet eden bu fon şebekesine bağlı firmaların faaliyetlerini daha önce takip ettiniz mi?

Hazırladığınız bir rapor var mı? Varsa bu raporu ilgili bakan ve kurumlara sundunuz mu, bu kurumları olası riskler hakkında bilgilendirdiniz mi?”

Sayan, bu soruların ardından "Bunlar son derece ağır ve vahim iddialardır. Kamuoyu sizden bu iddialarla ilgili bir cevap beklemektedir" demişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra BDDK’dan bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada iddiaların tamamın asılsız olduğu öne sürülmüş, isim verilmeden Savcı Sayan hakkında hukuki adımlar atılacağı ifade edilmişti. İddialara dair somut yanıtlar verilmemişti.