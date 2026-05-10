Savaş suçlusu silah şirketleri İstanbul'a tezgah açtı: Protesto eden üç kişi gözaltına alındı

İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO askeri sanayi fuarı, protestolara sahne oldu.

Fuarda yer alan ve İsrail’e mühimmat desteği sağladığı bilinen BAE Systems, Leonardo ve Repkon gibi şirketlerin stantları önüne gelen eylemciler, bu şirketlerin İsrail’in Gazze’deki saldırılarındaki rolüne dikkat çekti.

Üç kişi, fuar alanında gerçekleştirdikleri protesto sırasında polis tarafından müdahale edilerek gözaltına alındı.

Gözaltıların ardından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin İsrail ordusuyla olan askeri ve ticari bağları detaylandırılarak şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in ana hava gücünü oluşturan F-35 savaş uçaklarının kritik elektronik sistemlerini sağlayan L3harris; savaş uçakları, mühimmat, füze fırlatma kitleri ve zırhlı araçlar temin eden BAE Systems; radar sistemleri, deniz topları ve lazer hedefleme sistemleri üreten Leonardo; ABD’deki yan kuruluşu üzerinden İsrail’e binlerce adet 500 kg’lık bomba sevkiyatı yapan Repkon… Bu eli kanlı şirketler fuarda el üstünde tutulup korunurken, Filistin dostlarının gözaltına alınması kabul edilemez."

Savaş suçlusu şirketler 'ürün' tanıtıyor

Fuarda stant açan İngiltere merkezli BAE Systems, İsrail'e satılan F35 savaş uçakları ve MK 38 Mod 2 makineli tüfek sistemi gibi ağır silahların önemli bileşenlerinin üretimini gerçekleştiriyor.

İsrail'in F35 siparişlerinin neredeyse yüzde 15'inin bileşenlerini üretiyor. Şirket aynı zamanda İsrail'in zırhla donattığı Tip 26 fırkateynlerinin de üreticisi.

İsrail ordusunun en büyük silah tedarikçilerinden olan İngiliz savunma şirketi BAE Systems'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra hisselerinde önemli artışlar kaydedildi.

İtalya’nın en büyük silah üreticisi olan Leonardo, M-346 eğitim uçakları, zırhlı savaş araçları (AVF) ve bunlara entegre koruma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor, ABD'deki şirketleri aracılığıyla İsrail ordusunun ağır araçlarına parça tedariki gibi çalışmalar yapıyor. Ortaklarından Baykar da fuarda yer alıyor.

Fuarda başka savaş suçlusu şirketler de bulunuyor. Şirketlerin tamamı zaten İsrail'le silah satışı yapabilen şirketler. Aslında bunları doğrudan İsrail'e göndermelerine gerek yok. ABD, İngiltere, Almanya veya NATO aracılığıyla zaten ilişkiler sürdürülüyor.