Saral'ın görevden alınması işe yaramadı: Aliyev Türkiye'ye gelmiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Ankara’da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmayacak.

Sözcü'nün Azerbaycan basınından aktardığına göre Aliyev, önceden planlanan etkinliklerini ve yoğun iş programını gerekçe gösterdi. Zirvede Azerbaycan’ı, Aliyev’in talimatıyla Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek.

Aliyev’in 30 Ekim’de Bakü’de düzenlenen ilk FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali’nin final maçına ve kapanış törenine katılacağı, finalistlere ödüllerini vereceği belirtildi. Bu programın önceden planlandığı aktarıldı.

Gerekçe takvim olsa da karar, Ankara-Bakü ilişkilerinin Azerbaycan’daki başörtüsü tartışması yüzünden gerildiği bir dönemde geldi. Aliyev’in zirveye gelip gelmeyeceği günlerdir tartışılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ekim’de Aliyev’i telefonla arayıp zirveye davet etmişti. Azerbaycan aynı gün, aralarında Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’ın da bulunduğu 31 Türkiye vatandaşının ülkeye girişini yasaklamıştı.

Ardından Azerbaycan’daki uygulamayı açıkça eleştiren Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındı. AKP’nin bu adımla arayı yumuşatma girişimi de görünen o ki işe yaramadı.

Aliyev, Saral’ın ayrılmasının ardından Bakü’de yaptığı konuşmada ismini vermeden “çifte standart” eleştirisi yaptı. Başkalarına nasıl yaşamaları gerektiğini öğretmeye kalkanların buna ahlaki bir hakkı olup olmadığını sordu. Yetkin Report’a göre Aliyev’in partisinin milletvekilleri de Saral’ın istifasının yeterli olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 27 Ekim’de yaptığı açıklamada Azerbaycan ile ilişkileri kastederek, "Nifak tohumu ekilmesine fırsat verilmemeli" dedi.

Ne olmuştu?

Aliyev, 7 Temmuz’da “Genel Eğitim Hakkında” yasada yapılan değişikliği onayladı. Eğitimin temel ilkeleri arasına millilik ve laiklik eklendi, öğrenci ve öğretmenlerin kıyafet kurallarına uyması zorunlu hale geldi. Azerbaycan Bakanlar Kurulu 21 Eylül’de okul üniformasına ilişkin kuralları değiştirdi. Üniformanın bütünlüğünü bozan ve laiklikle bağdaşmadığı değerlendirilen kıyafetlere izin verilmedi. Metinde “başörtüsü” geçmiyor, ancak Eylül sonundan itibaren Sumgayıt’ın da aralarında bulunduğu bazı okullarda başörtülü öğrenciler okula alınmadı. 6 Ekim’de öğretmenlere yönelik kıyafet kuralları da kabul edildi.

Bakü’de bazı okullarda öğrenciler derslere girmeyerek boykot yaptı, protestolar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı. Saral 12 Ekim’de uygulamayı eleştirip Bakü’yü vazgeçmeye çağırdı, bazı AKP’li isimler de benzer çağrılar yaptı. Aliyev’in partisi Yeni Azerbaycan Partisi ertesi gün Saral’ı ve AKP’lileri iç işlerine karışmamaları konusunda uyardı. Azerbaycan Başsavcılığı 20 Ekim’de Türkiye’den 7 kişi hakkında uluslararası arama kararı çıkardığını duyurdu. 21 Ekim’de 31 kişiye giriş yasağı geldi.

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