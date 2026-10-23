Bahçeli’den Azerbaycan mesajı: ‘Erdoğan’ın Aliyev’i daveti önemli’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’ne davet etmesini değerlendirdi. Bahçeli, davetin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin "tarihsel ve stratejik öneminin korunması açısından önemli" olduğunu belirtti.

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekillerinin ortak toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, iki ülke arasındaki ilişkilerin günlük siyasi gelişmelerin ve geçici anlaşmazlıkların ötesinde olduğunu savundu.

Devletler arasında görüş ayrılıklarının yaşanabileceğini belirten Bahçeli, bu sorunların “kardeşlik hukukunu zedelemeden, karşılıklı anlayış ve doğrudan diyalog yoluyla” çözülmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki karşılıklı güvenin korunmasının "Türk dünyasının geleceği açısından da önem taşıdığını" söyledi.

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Azerbaycan'la gerilimin ardından davet

Erdoğan, 21 Ekim’de Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü kutlamış ve Aliyev’i Ankara’da düzenlenecek TDT’nin 13’üncü Zirvesi’ne davet etmişti.

İki ülke arasındaki gerilim, Azerbaycan’daki okullarda başörtüsü uygulaması üzerinden Türkiye’de yapılan açıklamaların ardından gündeme gelmişti. AKP’li isimlerin ve bazı siyasi çevrelerin Azerbaycan yönetimine yönelik açıklamalarına Bakü’den tepki gelmişti. Azerbaycan yönetimi, Türkiye’den 31 kişiyi “istenmeyen kişi” ilan ederek ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

Kurultay için tarih verdi

Bahçeli, açıklamasında Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında stratejik bir kuşatmaya maruz bırakılmak istendiğini öne sürdü. "Doğu Akdeniz’den Kafkasya’ya ve Türkistan’a uzanan coğrafyadaki gelişmelerin Türkiye’nin güvenliği ve egemenlik hakları açısından önem taşıdığını" savundu.

Bahçeli ayrıca MHP’nin 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın 7 Şubat 2027 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

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