Azerbaycan geriliminde yeni gelişme: Muhammed Emin Yıldırım gözaltına alındı, Fatih Erşahin ifadeye çağrıldı

Azerbaycan'da başörtüsü uygulamalarına yönelik tartışmaların Türkiye'deki yansımaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alınmasının ardından, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Muhammed Emin Yıldırım'ın İstanbul'da gözaltına alındığı, Fatih Erşahin'in ise Ankara Emniyeti tarafından ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Muhammed Emin Yıldırım gözaltında

Köklü Değişim Medya'nın İstanbul temsilcisi Muhammed Emin Yıldırım'ın 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltının sosyal medya paylaşımları nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilirken, soruşturmanın kapsamına ve yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Yıldırım, Azerbaycan yönetiminin ülkeye girişini yasakladığı 31 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı arasında bulunuyordu.

Fatih Erşahin ifadeye çağrıldığını açıkladı

Azerbaycan'a giriş yasağı bulunan isimlerden Fatih Erşahin de Ankara Emniyeti tarafından ifadeye çağrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Erşahin'in açıklamasına göre çağrı, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgiliydi. İfade işleminin kapsamına ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

Saral'ın istifasıyla gündeme gelen tartışma

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 26 Ekim'de görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Saral'ın Azerbaycan'daki başörtüsü uygulamalarına yönelik eleştirileri, görevden ayrılması etrafındaki tartışmaların başlıklarından biri olmuştu.

Saral, “sultanım” dediği Erdoğan tarafından, Azerbaycan’ın talebi üzerine görevden alınmıştı. Tokmakla saldırı, eşe darp, muhaliflere tehditle gündeme gelen Saral’ın kim olduğunu soL'da hatırlatmıştık.

Azerbaycan'dan 7 kişi hakkında uluslararası arama kararı

Azerbaycan Başsavcılığı, 19 Ekim'de Türkiye'de yaşayan 7 kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı alındığını ve uluslararası arama sürecinin başlatıldığını duyurmuştu. Hakkında karar verilen isimler arasında Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, gazeteci Fatih Tezcan ve Köklü Değişim yazarı Zekeriya Ceran da bulunuyordu.

Azerbaycan makamları, kişilere yöneltilen suçlamalar arasında "anayasal düzenin zorla değiştirilmesine yönelik çağrılar ve dinî nefret ile düşmanlığın körüklenmesini" saydı. Başsavcılık, Türkiye makamlarıyla adli işbirliği mekanizmalarının işletilmeye başlandığını da bildirdi.

31 Türkiye vatandaşına giriş yasağı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de aralarında siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve yazarların bulunduğu 31 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

Listede Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Muhammed Emin Yıldırım da yer aldı. Bakü yönetimi, kararına sosyal medya ve internet platformlarında Azerbaycan'ın egemenliğini, millî güvenliğini ve anayasal düzenini hedef aldığını ileri sürdüğü açıklamaları gerekçe gösterdi.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.