Saray'da çelişkili veda: Dün görevden alındığını doğrulayan Oktay Saral'dan 'istifamı sundum' açıklaması

AKP ile Azerbaycan hükümeti arasındaki "başörtüsü" geriliminde yaptığı çıkış nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden alınan Oktay Saral, istifa ettiğini duyurdu.

Saral, henüz bir gün önce "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ayrıldım" diyerek görevden alındığını doğrulamıştı.

Meclis'te milletvekillerine saldıran, halka "müptezeller" diyen ve "sultanım" diyerek Erdoğan'a bağlılığını bildiren Saral, şimdi de çelişkili açıklamalarıyla gündemde.

2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürüten Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Saral, istifasını duyurduğu paylaşımında, makamların geçici olduğuna vurgu yaparak, Erdoğan'a olan bağlılığını yineledi.

Saral'ın açıklaması şöyle:

"Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin."