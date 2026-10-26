Saray'da çelişkili veda: Dün görevden alındığını doğrulayan Oktay Saral'dan 'istifamı sundum' açıklaması
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 26.10.2026 , 13:09 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 , 13:12
AKP ile Azerbaycan hükümeti arasındaki "başörtüsü" geriliminde yaptığı çıkış nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden alınan Oktay Saral, istifa ettiğini duyurdu.
Saral, henüz bir gün önce "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ayrıldım" diyerek görevden alındığını doğrulamıştı.
Meclis'te milletvekillerine saldıran, halka "müptezeller" diyen ve "sultanım" diyerek Erdoğan'a bağlılığını bildiren Saral, şimdi de çelişkili açıklamalarıyla gündemde.
'Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum'
2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürüten Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Saral, istifasını duyurduğu paylaşımında, makamların geçici olduğuna vurgu yaparak, Erdoğan'a olan bağlılığını yineledi.
Saral'ın açıklaması şöyle:
"Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.
Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.
Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.
Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin."
Dün görevden alındığını doğrulamıştı
Ancak Saral'ın istifa açıklaması, bir gün önce gazeteci Talat Atilla'ya yaptığı açıklamalarla büyük bir çelişki barındırıyor.
Gazeteci Talat Atilla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oktay Saral’ı arayıp “Görevden alındınız mı?” diye sorduğunu belirterek Saral’ın şu yanıtı verdiğini aktarmıştı:
"Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok.”
Atilla, “Azerbaycan’la ilgili açıklamalarınız nedeniyle mi?” sorusuna Saral’ın “Evet, öyle görünüyor” karşılığını verdiğini aktarmıştı. Paylaşıma göre Saral “Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır” ifadesini kullanmıştı.
Middle East Eye'ın haberine göre de, Bakü'nün Ankara'dan Saral'ı görevinden almasını istediği öne sürülmüştü. Yandaş gazeteci Fuat Uğur da Saral'ın görevden alındığını belirterek, Türkiye'nin de Azerbaycan Devlet Ajansı'nın başındaki kişinin görevden alınmasını istemesi çağrısında bulunmuştu.
Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.
Kimdi bu Saral?
Siyasi kariyerine Fazilet Partisi ile başlayan, 1999'da Of Belediye Başkanı seçilen, ardından AKP ile yoluna devam eden ve 2011'de İstanbul'dan milletvekili seçilen Saral, 2015 seçimlerinde Meclis'e giremeyince 2016'da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanmıştı.
Oktay Saral'ın bu görevi süresince en çok öne çıkan yönü, Meclis'te milletvekillerine yönelik şiddeti, hakaretleri ve AKP içindeki muhaliflere yönelik tehditleri olmuştu.
2015 yılında TBMM’de iç güvenlik paketi görüşmelerinde tokmakla muhalefet milletvekillerine saldıran ve Ertuğrul Kürkçü'ye yumruk atan Saral, "Evliliğimin ilk yıllarında eşime de el kaldırdım" diyecek kadar saldırgan bir profil çizmişti.
Erdoğan’ın bir konuşmasını "Sultanım; yürüyeceksin, ümmet yürüyecek ardından…" notuyla paylaşarak büyük tepki çeken Saral, iktidar yandaşlığının boyutlarını gözler önüne sermişti.
Ekonomik kriz ve yoksulluk nedeniyle sokağa çıkan yurttaşları hedef alan Saral, "Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Hadiyin ordan müptezeller..!" diyerek halka karşı açıkça düşmanlık sergilemişti.
Oyuncu Ecem Erkek'i hayvan hakları konusundaki talepleri nedeniyle hedefe koyan, şarkıcı Hayko Cepkin'e "görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli" diyerek hakaret eden Saral, eski AKP'li Hüseyin Çelik'i de "yüzsüzlük ve siyasi ahlaksızlık" ile suçlayarak tehditlerine devam etmişti. Ayrıca Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da Gazze'yi işaret ederek "Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan!" sözleriyle ayar vermişti.
CHP Milletvekili Mahir Polat'ın, Saral'ın Gürbulak Gümrüğü üzerinden haksız taleplerde bulunduğu, Kuran kursu için bağış talep ettiği ve personel atamalarına müdahale ettiği yönündeki iddiaları, Saral'ın görev süresindeki skandalların boyutunu daha da derinleştirmişti.
soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.