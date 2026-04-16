Saldırıların ardından TKP sokağa çıktı: 'Tarikatların bakanı Yusuf Tekin istifa!'

Şanlıurfa'da bir lisede, Kahramanmaraş'ta ise bir ortaokulda gerçekleşen silahlı saldırıların ardından iktidara yönelik tepkiler büyürken; Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir ve İstanbul’da sokaklara çıktı.

İstanbul’da Mecidiyeköy Meydanı’nda yurttaşlar TKP’nin çağrısı ile bir araya geldi. "Çocuklarımızı korumak için bu düzeni yıkacağız" yazılı pankart taşıyan yurttaşlar, "Boyun eğme katillerden hesap sor", "Tarikat uşağı Yusuf Tekin istifa", "Öğretmen katili çete düzeni", "Çocuk katili tarikat düzeni", "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz", "Boyun eğme AKP'den hesap sor" sloganlarını attı.

'Kendilerine günah keçisi buldular'

Eylemde konuşan öğrenci velisi Hatice Mavi, "12 yaş kız çocuğu annesiyim. Haberleri endişeyle izliyoruz. Şu an tek suçlu telefonlar oldu . Sanki bütün diziler, haber kanalları şiddet pompalamıyormuşçasına kendilerine günah keçisi buldular. Suçtan sıyrılıp kendilerini aklıma derdindeler. Her gün kaç kadının öldüğünü, kaç çocuğun öldüğünü iyi biliyoruz. Patronların cebini doldurmaktan bir şey düşünmüyorlar. Okulların içi boşaltıldı. Özel okullar, içinde iyi eğitim varmış gibi yüksek paralarla bize pazarlandı" dedi.

Çocuklarımızı karanlıktan korumak için Mecidiyeköy Meydanı’ndayız.



Kahrolsun çocuk katili çete düzeni!#Kahramanmaraş #yusuftekini̇stifa pic.twitter.com/U6JYAFo71N — TKP - İstanbul (@istanbul_tkp) April 16, 2026

'Milli Eğitim Bakanı istifa etmeli'

"Bizler çocuklarımızın eğitimini talep etme hakkımız var. Ben çocuğumu okula gönderirken okulu mu taranacak diye düşünmekten yoruldum. Buna müdahale etmek gerekiyor" diyen veli Hatice Mavi şöyle devam etti:

Bize diyorlar ki dışarısı tekinsiz evinize kapanın, konuşmayın. Ama konuşmadığımız yerde hiç yokuz. Korkarak beklemek çok daha korkunç zaten. Suçlular belli, bizi insanlıktan uzaklaştıran, yolsuzlaştıran bu sistemden nemalananlar. Tüm tarikatları ve holdingleri yaşadığımız sorunların kaynağı olarak görmemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı bugün yaşadıklarımızın en büyük sorumlusu, istifa etmeli.

'Sorumlu Yusuf Tekin'dir'

TKP İl Başkanı Ahmet Dinçel ise yaptığı konuşmada "Öfkemizi haykırmak için yan yana geldik. Daha Urfa’daki saldırının barut kokusu dinmeden Maraş'taki saldırıyla sarsıldık. Bu düzende çocuklara düşen şey yaşamdan koparılmak. Ortada bir güvenlik zafiyeti yok. Sorumlu Milli Eğitim Bakanı, patronlarla tarikatlarla proje peşinde koşan Yusuf Tekin'dir. Yusuf Tekin'e soruyoruz, okullarımız cenazelerle dolarken neredeydiniz? Hangi tarikatla proje planlıyordunuz?" ifadelerini kullandı.

'O koltukta bu kanla oturamaz'

Dinçel konuşmasında şunları kaydetti:

Okullarda sabun yok, öğrencilerin güvenliği Yok ama ülkenin dört yanında mafya, çete, tarikat kol geziyor. Onların öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin güvenliğiyle hiçbir derdi yok. Yusuf Tekin'e soruyoruz: Öğretmenler sadece öldüğünde mi gündeminize girecek? Amacımız sadece ölülerimizin sayılarını konuşmak değil. Burada gerçek sorumluların kim olduğunu söylemek için buraya geldik. Ellerinde öğretmenlerin, öğrencilerin kanları var. O koltukta bu kanla oturamaz, Yusuf Tekin derhal istifa etmeli.

'Çocuklarımızı korumak zorunda kalmadığımız bir ülke kuracağız'

Dinçel, "Bu ülkenin çocuklarını onların karanlığına teslim etmeyeceğiz. Bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği tek ders piyasacılıktır, o dersi de başlarına çalacağız. Çocuklarımızı korumak zorunda kalmadığımız bir ülke kuracağız. Onlar güvenle yaşarken bugün tarikat uşaklığı yapanlar tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklar" ifadelerini kullandı.

İzmir’de de sokağa çıktılar: 'Düzeniniz batsın, çocuklar yaşasın'

İzmir’de ise eylemin adresi Alsancak Gar oldu.

Yürüyüşe geçen yurttaşlar Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca ilerledi. “Düzeniniz batsın, çocuklar yaşasın”, ”Karanlığa teslim olmayacağız” sloganlarının atıldığı eylemde TKP İzmir İl Başkanı Tuğçe Sezen Gedik bir konuşma yaptı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırıların ardından asıl sorumlu AKP iktidarıdır, asıl sorumlu bu düzendir! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifa etmelidir diyerek Alsancak Gar’dan yürüyüşümüze başladık.#yusuftekini̇stifa pic.twitter.com/WflfnIbc14 — TKP İzmir (@IzmirTkp) April 16, 2026

‘Çocuklara reva görülen; ucuz iş gücü için MESEM’ler ve gericiliktir’

Gedik, Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş’ta da çocukların yaşamını hedef alan saldırılar yaşandığını belirterek, “Öğretmenleri ve çocuklarımızı kaybettik, içimiz yanıyor. Türkiye’nin dört bir yanında eğitim emekçileri yaşam hakkı için iş bıraktı” dedi.

Saldırıları yetersiz güvenlik tedbirlerine indirgeyen yaklaşımı sorgulayan Gedik, “Her okulun kapısına polis koyarak ya da X-Ray cihazları alarak bu sorun çözülemez” ifadelerini kullandı. “Okul kapısında torbacılar, okul içinde tarikatlar var. Çocuklara reva görülen; ucuz iş gücü için MESEM’ler ve gericiliktir” ifadelerini kullandı.

'Nasıl çıkacağız peki bu karanlıktan? Her okulun kapısının önüne polis koyarak mı?'

Gedik şöyle devam etti:

Şanlıurfa’nın ardından dün de Kahramanmaraş’ta çocuklarımızın yaşamlarını hedef alan katliamlar yaşandı. Öğretmenleri, çocuklarımızı kaybettik, içimiz yanıyor. Türkiye’nin dört bir yanında yaşam hakkı için iş bıraktı eğitim emekçileri. Nasıl çıkacağız peki bu karanlıktan? Her okulun kapısının önüne polis koyarak mı? Her okula X-Ray cihazları alarak mı? Okullara sabun koymayan bakanlık, tuvalet kâğıdı koymayan Bakanlık mı çocukları korumak için önlem alacak?

‘NATO için alınan önlemler, çocuklarımıza çok görülüyor’

Gedik dün Maraş’ta bir okulda katliam yaşanırken Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ankara’da bazı okullara yolladığı yazıyı da hatırlattı. Gedik, "Sevgili kardeşler. 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi hatırlatılarak ilgili güzergâhta bulunan okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi için hazırlık yapılması gerekliliğini vurguluyordu bu yazı. İşte durum bu kadar vahim! Eli kanlı bir terör örgütü olan, dünyanın pek çok noktasında çocukları katletmiş olan NATO için alınan önlemler, yapılan iyileştirmeler bizim çocuklarımıza çok görülüyor" dedi.

'Örgütlenerek yıkacağız bu karanlığı'

Gedik konuşmasını şöyle noktaladı: